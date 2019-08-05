（中央社北京5日綜合外電報導）香港政治危機進入第3個月，街頭抗爭已歷時數週，北京當局該如何結束危機，法新社認為中國政府面臨艱難抉擇。

法新社分析，中國政府面臨以下幾種選項：

●老調重彈

北京方面目前一貫做法就是對香港警方和特區行政長官林鄭月娥表達堅定的支持，同時警告抗議者，他們的行為「令人無法容忍」。

這種觀望的態度與北京在2014年處理香港「雨傘運動」（Umbrella Revolution）的做法相似。

不過這可能還不足以化解危機，因等待可能會讓中國國家主席習近平領導的政府更加難堪。他的政府不能容忍任何異議。

●妥協讓步

北京方面可能會向香港特區政府施壓，要求港府採取較溫和的措辭，並尋求與抗議者妥協。

抗議者的要求包括針對警方處理抗議的方法展開獨立調查，以及永久擱置逃犯條例修訂草案。

北京政府也可能安排林鄭月娥辭職，這是抗議者的另一主要訴求。

然而，這樣做會被視為向抗議者屈服，以及鼓勵他們的行徑。

●施加壓力

北京當局可能會增加對抗議者的壓力和恫嚇舉措。

當局和官方媒體的譴責越來越尖銳。

●派兵鎮壓

對北京政府而言，最令人震驚、也是最具風險的策略就是調派軍隊赴港馳援。

中國人民解放軍已有數千官兵駐紮在香港，不過他們通常保持低調。

北京若真出兵，可能在香港引發金融災難，並且遭到全球譴責。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. RajaratnamSchool of International Studies）助理教授拉斯卡（Michael Raksa）說：「這會嚴重危害習近平和中國共產黨的政治合法性，將受到國際普遍譴責，令人回想起1989年鎮壓天安門廣場民運的事件。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080804