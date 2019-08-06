《在黑暗中說的鬼故事》原著如今翻拍成電影首度搬上大銀幕，讓歐美粉絲陷入瘋狂！但由於原著小說是由好幾篇獨立的恐怖短篇故事集結成冊，要選出哪些恐怖角色出現也讓製片吉勒摩戴托羅傷透腦筋，他坦言：「我們在編劇房內像選秀節目『美國偶像』一樣，一個個出來講故事。」最後終於選出五、六個廣為人知的怪物，不過吉勒摩戴托羅也表示樂見後續電影宇宙誕生。

電影將原著中的恐怖插畫在大銀幕經典重現，吉勒摩笑言：「這些恐怖插畫是很多人童年的陰影，我們特意不改變繪畫中的怪物形象，反而讓他們詭異陰森的感覺在電影中加倍呈現。」製片與導演表示雖然書中經典的怪物「稻草人哈洛」的故事非常殘忍驚悚，不過他們最害怕的怪物卻有志一同選了「蒼白女」，那是個披著黑色長髮、皮膚慘白的女人，導演安德烈說：「她的眼神很空洞，臉上卻掛著微笑，而且她就像一坨麵糰一樣很不自然，讓人看了渾身不舒服。」製片吉勒摩更表示這些怪物將勾起影迷們心裡最深的恐懼！

《在黑暗中說的鬼故事》片中導演安德烈艾弗道夫和製片吉勒摩戴托羅最喜愛的鬼怪「蒼白女」，卻是特效化妝師麥克希爾（Mike Hill）的最大的挑戰，麥克表示：「她不是一般常見的恐怖鬼怪，但卻能讓人毛骨悚然。」為了讓「蒼白女」看起來逼真自然，他們必須製作全身模具服裝給演員穿上，且全身上下都需要繁複的化妝和上色，製片吉勒摩幽默表示：「很多人說我跟蒼白女長很像，竟然還有人問是不是我演的，這誤會真大！」此外，他透露不想把電影拍成像小說段落式的風格，因此要把好幾篇鬼故事融合成一個完整的故事，讓編劇數次卡關，最後我們從奧斯卡奇幻鉅作《羊男的迷宮》獲得靈感，他說：「我在《羊男的迷宮》裡設計了一本魔法書，這次《在黑暗中說的鬼故事》中則會有一本鬼故事書寫出所有人內心的恐懼。」

在美國米爾谷小鎮郊外的陰森豪宅內，莎拉（凱絲琳波拉德飾）將她受盡折磨的人生寫成了一本恐怖故事書。多年後，史黛拉（柔伊瑪格麗特科萊蒂飾）跟她的朋友們來到這棟傳說中的廢棄鬼宅探險，史黛拉發現了故事書並帶回家閱讀，書裡出現了「稻草人哈洛」、「蒼白女」等等各種傳說中的恐怖鬼怪。在她看完第一則故事的隔日，她的朋友湯米（奧斯汀亞伯姆飾）竟離奇失蹤，而史黛拉意外發現恐怖故事的主角也叫湯米！一篇篇驚悚駭人的鬼故事開始逐漸成真，挑戰你的恐怖極限⋯《在黑暗中說的鬼故事》將於8月7日搶先全美上映。