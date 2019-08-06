今年宜蘭情人節選在童玩節活動現場冬山河親水公園舉行，為營造浪漫氣氛，特別搭設七夕光廊鵲橋，本（8）月7日七夕情人節當天不販售童玩節星光票，4點後開放民眾免門票入園，8日到11日晚上7點後，民眾同樣可以免門票入園。

2019宜蘭情人節將於7日至11日在冬山河親水公園舉行，今年的主題是「說,我愛你」，特別設計長139米、寬3.99米唯美夢幻、光影璀璨的「七夕光廊鵲橋」，連接九曲橋形成一道水上銀河。

此外，更規劃一系列活動，除了7日開幕當天邀請西班牙VOVLA空中特技團隊演出七夕浪漫愛情舞劇，還有12分鐘遊河的「愛之船體驗」、星空下的「月光電影院」和「街頭藝人技藝秀」及每天不同主題的「每日音樂會」，邀請台語歌手翁立友及蔡佳麟、民歌手施孝榮及邰肇玫、獲得美國阿卡貝拉冠軍的尋人啟事人聲樂團、原住民瑪嘎巴嗨文化藝術團等演出精彩節目。

而「真情告白～情意比聲長」互動比賽活動，設置吶喊噴泉，用吶喊分貝高低反應噴泉高度。參賽者對另一半大喊「我愛你」，聲音拉越長水柱噴越高，最高者將可獲得超值情人禮，有中華航空贊助2張台北-香港來回機票、宜蘭力麗威斯汀度假酒店贊助5張平日住宿券、煙波大飯店(宜蘭館)贊助2張平旺日住宿券及礁溪老爺酒店贊助1張平日住宿券。這項比賽每日限量30組報名，情人、夫妻只要勇敢為對方大聲喊出「我愛你」，就有機會獲得大獎。