滷肉飯
▲台北滷肉飯霸主是？老饕狂推「某間店」，美味又有特色。（示意圖／取自pixabay）

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台灣小吃美食是出了名的多，滷肉飯更是廣受大眾喜愛，究竟在這麼多家小吃店中，哪間的口味最讓人意猶未盡呢？近日有網友就在 PTT 發問「台北滷肉飯霸主是誰？」掀起熱議，不少老饕都狂推「三重區的今大滷肉飯」，直誇「美味與特色兼具」。

原 PO 在 PTT WomenTalk 看板中表示，近日中午吃了中正紀念堂站旁邊的金峰滷肉飯，他認為，跟幾年前印象中的不太一樣，並好奇問及「大家心目中台北最好吃魯肉飯是哪間？」他也坦言「大學常吃公館的阿英中風滷肉飯覺得不錯」。

貼文一出，網友隨即議論紛紛，「以前附中旁邊巷子的超大滷肉飯，可惜已經收了，學生時代的回憶」、「金峰內用區地板走起來黏黏的，我覺得還算好吃，沒到必吃的程度，不過我也只吃過一次」、「喜歡師大深海魚湯的滷肉飯，好好吃」、「八德路附近的蚵仔之家，加辣好好吃」、「吃來吃去還是金仙最好吃，但要看哪間店」、「北投矮仔財」、「雙連，三元號」、

另也有人認為是「三重五燈獎、富霸王」、「五燈獎讚」；而最擄獲網友芳心的則是位於新北市三重區的今大滷肉飯，許多老饕都大力推薦，狂讚「好吃又有特色」，甚至還有人直言「還好今大沒開在我家附近，不然我真的會肥死」。（編輯：許苡晴）

▲許多網友心目中的滷肉飯霸主是「今大滷肉飯」。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲許多網友心目中的滷肉飯霸主是「今大滷肉飯」。（示意圖／記者許苡晴攝）

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