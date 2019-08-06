百元小火鍋是不少民眾午、晚餐的首選，不僅價格便宜，配料也還不賴，讓人覺得很划算！究竟要價 100 多元的小火鍋如何獲利？有網友就好奇在 PTT 發問，結果引來不少老饕分析「賺錢關鍵」，更透露驚人利潤，直指「小火鍋 90％ 都超好賺」。

原 PO 在 PTT 八卦版中表示，他日前去吃一鍋 110 元的平價小火鍋，裡頭包含牛、豬肉各 3 片，還有高麗菜、一些火鍋料、一點冬粉、一顆蛋與豆皮等配料，且白飯和紅茶都可以吃到飽、喝到飽，「隔壁坐的肥宅一口氣吃了 5、6 碗」，讓他不禁困惑「這看起來 CP 值超高的小火鍋利潤到底有多少？有沒有火鍋系幫解惑一下？」

貼文一出，隨即引發網友熱議，有內行人直指「至少一半是利潤」、「110/4=27.5，食材成本就這樣」、「大概一半，大量進貨後的成本低到你會嚇一跳」、「每個老闆不一樣，我親友他賣一鍋 150，料錢他抓 30 左右」、「吃都是些劣質火鍋料，最低等級的冷凍肉片」、「食材成本大概都在三成左右，剩下的是其他開銷」、「 90％ 超好賺，一起來加盟」。

不過，也有人認為「因為小火鍋利潤高，所以投入的人也很多，餅都被分光了」、「火鍋店有淡旺季，重點是店內要維持一定的鍋數，並且保證翻桌率才能平」、「最昂貴的成本只有一個，租金，各位吃到的都是新鮮的租金」、「只有食材是成本，洗碗開火備料不是成本逆？」「成本 30，我朋友家開三媽。不過自己煮不會比較省啦！」「利潤再高也沒屁用，畢竟店租更高」。（編輯：許苡晴）