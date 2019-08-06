週一 (5 日) 起中國接連出招狠打美國川普兩大要害，首先是讓人民幣破 7，再來宣布中企暫停透買美國農產品，華爾街分析師警告，滿分 10 分來看，中國的報復規模破表，將拿 11 分。

儘管中國央行否認干預匯市，川普直言中國違規，美國財政部週一 (5 日) 給予回擊，將中國指定為匯率操縱國，創自 1994 年來首例，美中貿易戰儼然全面開戰！

受此影響，美股週一盤後時段，道瓊期貨應聲續跌 ；標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數期貨也顯示出大幅下挫。

截稿前，道瓊期貨走勢圖。 (圖片：investing)

華爾街投資者正在密切關注貨幣市場，與美中之間反制的更多舉措。

Cowen 分析師 Chris Krueger 表示，中國的報復是大規模的，在 1-10 分的範圍內，中國拿 11 分。中國政府呼籲中國買家停止購買美國農產品，而許多跡象透露中國政府正在加大對外企的審查。

Chris Krueger 表示，儘管一些措施本可以選擇，對供應鏈產生更直接影響，但中國否認干預匯市的聲明是對白宮的直接攻擊，似乎為了最大化政治影響力。

Chris Krueger 解釋，市場預料聯準會將在 9 月再次降息，抵消貿易戰升級的影響。這些舉措只能部分抵消經濟衰退逆風的滯後影響，而經濟衰退逆風將引發新一輪報復行動。

除了中國報復規模破表的預測外，Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 直言，美中協議似乎前景不佳。

Marc Chandler 表示，人民幣破 7 關卡透露中國最大的訊號，顯示中國人表示他們已經失去了與川普達成協議的信心。

Marc Chandler 表示，中國一直在故意放棄允許人民幣走低，其中一個問題是如果貨幣過於便宜就會出現資本外逃風險，就像 2015 年那樣。

Marc Chandler 認為，中國人行在未來幾天對人民幣走勢的設定是更高還是更低將是關鍵。

經濟學家 Neil Shearing 表示，美中貿易爭端標誌著全球化潛在的巨大障礙，以及我們所知的貿易版世界末日。

Capital Economics 首席新興市場經濟學家 William Jackso 表示，全球經濟並非衰退，而是自金融危機以來最弱的增長速度，中國可以出售美債、干預在中美企、加強監管。

William Jackso 表示，中國可以無需干預，但透過香港人民幣的離岸市場來調控匯率，他們可以設定參考費率。他們可以使用政策工具，中國可以做很多事情來操控貨幣，這是美國爭論的一部分，中國並不是很透明。

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