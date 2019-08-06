台北市長柯文哲，昨天（5日）受訪時，針對總統蔡英文開砲，一席「妳不貪污，可是妳旁邊的每個都貪污」引發外界議論。不僅讓總統府內幕僚們要求柯文哲，若沒舉出證據應該道歉，蔡英文昨天晚間也在臉書上PO文回應，引用柯文哲之前曾經提到，「批評別人不會讓自己更好，抹黑別人不會讓自己更乾淨」反嗆柯文哲應當提出具體證據。對此柯文哲今天（6日）上午接受媒體訪問時也坦承，自己用詞有失當，「一說出口就知道失言了」，不過也以慶富案及兆豐案為例，反嗆蔡英文應當深刻檢討。

柯文哲前一天砲口頓準蔡英文，一席「妳不貪污，可是妳旁邊的每個都貪污」，後續效應持續發酵。不過柯文哲今天雖然承認用詞失當，但仍反問政府「到底兆豐案查到哪裡？慶富案查到哪裡？」更反酸只要政府做個民調，就知道民眾到底覺不覺得民進黨貪污，「很多東西不服氣就去做民調，請問民進黨有比國民黨更清廉嗎？」砲火比起前一天似乎不減反增。

柯文哲也重申，當初蔡英文挑戰總統大位時，自己是支持她的，但仍舊不滿「三年後台灣怎麼變成這個樣子？」更指稱政府當局「國家資源不當使用，也是一種貪污腐敗」，也表示自己的說法除了用字上，整體意思並無不妥。現場記者也追問柯文哲，是否要為了沒提出貪污證據，而對府方幕僚及蔡英文道歉？柯文哲則表示，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」