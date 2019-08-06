美國總統川普宣布再度對中國大陸進口商品加徵關稅，大陸也反擊，放任人民幣重貶並暫停購買美國農產品。使全球股市動盪，道瓊下跌767點。而今（6）日亞股也綠油油，陸港股跌1.7%與2%多。至於台股開盤跌118.53點，以10304.88點開出，一度跌240多點，隨後收斂，但早上9點半左右跌幅仍有1.6%，重要大型股皆慘綠。

美中貿易戰升溫，全球股市動盪，美股5日收盤時大跌，四大指數慘綠，像是道瓊工業平均指數下跌767.27點或2.9%，收25717.74點；標普500指數下跌87.31點或2.98%，收2844.74點；那斯達克綜合指數下跌278.03點或3.47%，收7726.04點；費城半導體指數下跌64.91點或4.36%，收1423.52點

另外，歐洲三大指數包括倫敦FTSE 100指數滑落2.47% ，以7223.85點作收；法蘭克福DAX 30指數重挫1.80%，收在11658.51點；巴黎CAC 40指數則跌 2.19%，收5241.55點。至於亞股早盤日韓股市分別跌2%與1.5%。陸股一開盤就下挫跌1.7%，港股因為三罷事件跌幅更來到2.3%。

台北股市開盤跌118.53點，以10304.88點開出，早盤最低來到10180點，一度大跌240多點，但隨後跌幅收斂，但也跌170多點，早上9點半過後，指數來到10245點。指標股台積電跌1.6%，來到242元。

鴻海7月營收月增0.4% 單月，累計前7月皆創同期高，但今受到國際局勢影響，早盤跌1.2%，來到71.8元。大立光則跌2.7%，來到3700元。其他，大型股如南亞科跌3%、群創與友達跌4%，和碩跌2%。裕隆、長榮、長榮航跌2%多。台塑與台塑化也跌1.5%上下。