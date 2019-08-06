農委會茶業改良場歷經19年努力後，首度將沉睡千年的台灣原生茶樹品種復育成功，將其命名為「台茶24號」，被譽為「茶界的櫻花鉤吻鮭」。茶改場場長蘇宗振今（6）表示，出自台東縣泰平山區的台茶24號，有菇蕈、杏仁及咖啡的獨特香氣，還有低咖啡因等優點，適合做成高級紅茶與綠茶。

茶改場表示，台茶24號原生茶樹屬於冰河時期遺留下的植物，出自台東縣泰平山區，今年6月正式通過命名，品系代號為「台東永康1號」，是目前台茶系列品種中，唯一純台灣原生山茶的茶樹品種。

談到台茶24號的品種來源，蘇宗振表示，茶業改良場台東分場自2000年在台東縣延平鄉泰平山區（海拔850至950公尺）進行原生山茶調查與標記；試驗期間2001年自泰平山引種，經扦插繁殖後，於該分場母本區進行馴化栽培試驗。

蘇宗振指出，由於茶樹間性狀差異大，透過單株選拔，選出5個優良品系，經進行品系比較試驗後，選育出樹勢強壯、抗旱、抗寒、抗病蟲、特殊風味及適口性佳等的優良新品系，歷經19年時光，總算成功育種出台茶24號。

蘇宗振強調，台茶24號品種擁有樹勢強壯、產量高、抗旱、抗寒及抗病蟲等優勢特色；且由於對茶樹病蟲害的抵抗性較強，在田間栽培管理上可以免除農藥殘留的困擾；採摘茶菁後所製作出的紅茶及綠茶風味獨特，則具有類似菇蕈、杏仁及咖啡的香氣。

蘇宗振說道，經化學成分分析顯示，台茶24號咖啡因的含量遠低於台茶18號及其他山茶品系，不易影響睡眠品質；其嫩葉與老葉各含有高量的總游離胺基酸及較低的總兒茶素，有助於舒緩心情且口感較不苦澀。

對於台茶24號的風味，蘇宗振稱，台茶24號咖啡因含量較低，成茶香氣具有菇蕈、杏仁及咖啡等香氣，適合製成高級紅茶與綠茶；若是製成綠茶，茶湯水色蜜黃綠且明亮，滋味微苦回甘；如果製成紅茶，茶湯水色艷紅明亮，滋味醇和甘甜較不苦澀。

茶改場指出，目前研究人員正針台茶24號機能性成分持續研究分析，期望進一步探索對人體有益成分，為消費者帶來更多健康品茗的資訊與創造商品價值；同時，會持續探索台茶24號的商業價值，預計將其製成類似「日月潭紅茶」的高端精緻產品，未來預計2年內上市。