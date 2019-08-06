美中貿易戰再起，日圓在避險資金推升下，一度見到105字頭，加上新台幣大貶並下探31.7價位，也使得日圓兌新台幣換匯價飆升見到「0.3」字頭，創近3年新高，今（6）日早盤更一度來到0.3034元，也讓哈日族捶心肝。理財專家則建議，有日圓需求的人，除分批換匯，也可評估日圓走勢，看是要在國內加碼換匯或提高海外刷卡比例，以目前的情況來看，換匯價偏高，刷卡反而以國際發卡組織的匯率計算，比即期匯價更優惠，若再挑選有3%現金回饋的卡，扣除海外刷卡手續費，還有1.5%回饋，不見得吃虧。

雖然日圓兌美元今日拉回至106價位，但由於新台幣兌美元早盤仍貶值逾1角，並見到31.74元，也使得日圓兌新台幣換匯價再飆新高，台銀日圓現鈔賣出價一開盤就見到0.3034元，而隨著新台幣貶幅收斂，甚至止貶回升，日圓換匯價目前在0.3007元附近震盪。

不過，相較4月中還有0.27字頭，對正打算去日本旅遊的人來說，買東西都變貴了，以4月17日換匯價0.2789元來說，當時新台幣5萬元可以換到17萬9276日圓現鈔，今日只能換到16萬4799日圓現鈔，差了1萬4477日圓現鈔，約新台幣4392元，等於快2張日本東京迪士尼成人門票。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如指出，有日圓需求的民眾，除了分批換匯，也可以評估日圓走勢，若市場預估日圓持續升值或是匯率來到相對低點，民眾赴日旅遊換日圓現鈔，可以鎖住好匯率。目前可選擇的換匯管道包括臨櫃換匯、線上結匯、外幣ATM領日圓，還有外幣帳戶線上換匯，日後再提領現鈔。

銀行表示，一般來說，臨櫃換匯較不划算，匯率以「現金賣出價」計算，在手續費部分，除了台灣銀行、兆豐銀行不需要手續費（機場櫃檯除外，會收100元手續費），多數銀行都會收取大約100元手續費，但臨櫃換匯可換得鈔票面額相對彈性，有小面額可供選擇，有些銀行也會不定時推出結匯優惠。

除了臨櫃之外，還有線上結匯、外幣ATM及外幣帳戶等，民眾可依照個人需求擇一提領。Money101建議可透過「外幣ATM領日圓現鈔」，不僅方便， 並以「現金匯率」賣出價計算，多家銀行也針對存款戶提供匯率折讓優惠，因此大概是現金賣出價與即期賣出價的中間，在手續費的部分，本行存戶都不需要收取手續費，他行金融卡到台灣銀行、兆豐銀行的外幣ATM提領外幣，也只需要5元的手續費。

目前包括台灣銀行、兆豐銀行、合庫銀行、第一銀行、土地銀行、華南銀行、台灣企銀、台新銀行、新光銀行、玉山銀行、永豐銀行、中信銀行等都有外幣ATM機台，全天候提供外幣提領服務。

至於持有外幣帳戶買外幣也有2大省匯差撇步，銀行建議在匯率相對低點時，可先在網路銀行或行動銀行進行換匯，享匯率優惠，需要用到外幣現鈔時再到外幣ATM選擇以「外幣帳戶」提領，不用再受3點半銀行打烊的時間限制，快速、方便的以優惠的匯率領取外幣現鈔。

若覺得換匯麻煩，也可以選擇刷卡消費，而且以目前日圓現鈔賣出價來到近3年高點而言，刷卡不見得會吃虧。Money101就表示，以臨櫃換匯現金賣出價為基準，網銀換匯為即期賣出價，兩者之家約莫差0.45%至0.5%。但若是刷卡，由於是以國際發卡組織的匯率來計算，會比即期賣出價還要更優惠，以日本來說，JCB的匯率又會比MasterCard、VISA還要來得好。

Money101進一步比較，若以同1天換匯為例，刷卡的匯率會比臨櫃換匯還要便宜1.47%，加上目前市場上有許多信用卡提供日本消費享3%現金回饋，扣除1.5%海外交易手續費，還能賺到1.5%現金回饋，如此一來，刷對信用卡，比起臨櫃換匯約有3%的差距。