蔡英文
▲總統蔡英文受訪時指出，執政者不能用情緒處理問題。（圖／林人芳攝, 2019.08.06）

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總統蔡英文今（6）日上午受訪時，針對台北市長柯文哲表示：「身邊的人都貪汙。」一事指出，政治人物講話還是要負責任、要有證據。她強調，不管是慶富案或是私菸案，都是前任遺留下來的問題，她態度上當然希望徹查到底，但法治國家必須依照法律及證據來調查，執政者不能用情緒來處理問題。

蔡英文指出，柯文哲今早承認他的話是「失言」，她認為，如果有人說柯身邊的人貪汙，卻拿不出證據，他也會很不高興，身為政治人物，講話要負責任、要有證據才是。

關於柯文哲組黨一事，蔡英文表示，若一切符合法律規定，站在執政者的立場上，會依法律予以核准，她也祝福今日一切順利。

問及是否希望柯道歉時，蔡英文指出，慶富案發生在前朝任內，私菸案也是橫跨幾個政府的事情，她在事發後就曾說過要以嚴正的態度來處理。她進一步，雖然她的態度是希望徹查到底，但法治國家必須以法律及證據來調查，做為執政者，不能用情緒來處理問題。

至於一芳水果茶在大陸的微博發表聲明，表示認同一國兩制，蔡英文表示：「所謂的水果茶，當然是天然的最好，但如果加了政治味，就不好了。」

她進一步指出，這段時間以來看到政治一直侵入到傳統上非政治的領域，例如旅行、茶、戲劇節目等，都受到政治的入侵。在台灣這個民主社會國家的人，對這種事都應清楚認知，民主來之不易，當政治入侵到生活每一個角落時，應該格外警覺。

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