流亡美國的中國富商郭文貴，本月 1 日在直播中警告，自己獲得來自中共內部的可靠消息，香港即將實施戒嚴，雖然這說法馬上就遭到中國大陸外交部發言人華春瑩駁斥，說他散播謠言，用心險惡，但郭文貴絲毫不理中南海的抗議，繼 4 日開直播重申中國大陸絕對會動武後，5 日又再來一發直播，警告香港「大劫在即」。

在 5 日的直播中，郭文貴表示，他知道現在大家最關心香港何時戒嚴的問題，說「當你們在看這個視頻的時候，一切都在進行中，一定會戒嚴」。至於中國會如何進行戒嚴一事，郭文貴則說「它一定好多名字，一定不叫戒嚴」，不過關於戒嚴的定義，不是北京說什麼就算，而是全世界都有一套共同的定義與標準。

郭文貴強調，北京的戒嚴行動肯定會分幾路一起實施，以維護公義、保護香港治安的名義，在香港人民的渴求下進入香港，還說北京的戲路都是同一套，招數幾十年都不會變。

在影片後半段，郭文貴也提及近日的五星旗事件，說「把個國旗丟入海裡就成大事了、還懸賞 100 萬港幣要抓嫌犯，那美國國旗天天被燒怎麼辦呢? 若是有自信，國旗被扔到海裡並沒什麼重要的，國家並不會因為國旗被丟掉就消失」，希望北京當局別再以此發揮，製造民族主義攻擊香港人。

最後郭文貴表示，自己將繼續去開會，為香港最最危急的關鍵時刻作一切準備，並擺出雙手合十的姿勢，要大家一起為香港、台灣及中國14億人口「祈福」，一路祈禱到直播結束。