總統蔡英文日前頻指，大選賴清德一定會有重要角色，引發各界好奇蔡英文近期，是否會與周遊列國返台的賴清德碰面、是否還會有「蔡賴配」？對此，蔡英文今（6）日受訪時並未正面回應，只表示，他們一定會有最佳組合。

蔡英文今早出席「第49屆『亞洲太平洋國會議員聯合會』（APPU）開幕典禮」，會後接受媒體訪問時，做了上述的表示。

由於蔡賴二人在初選後即未碰面，賴清德日前也帶著妻子出國散心，不過前天晚上賴清德卻出現在台南棒球場為台灣隊加油打氣，引發外界好奇，蔡英文是否有與已回國的賴清德連繫。

對於媒體詢問是否知道賴清德已返國，兩人是否有聯絡過？蔡英文表示，「我知道他回國了」，至於是否有聯絡？蔡英文吱唔著說，「他、他、欸，我們都知道他的情況，所以也有聯絡」。

媒體追問「蔡賴會大概會安排什麼時候？」蔡英文面有尷尬的說，「現在是不是流行什麼會，我想我們的團結是沒有問題的，也不需要這種形式上的什麼什麼會，我們需要溝通時就會溝通，不需要什麼政治的什麼什麼會」。

媒體又追問蔡英文「還有可能蔡賴配嗎？」蔡英文表示，「我跟你講，我們民進黨的團結是毋庸置疑，我們一定會在適當的時候，會有一個最佳的組合出現」。

另外，最新媒體民調顯示，郭台銘柯文哲合大勝蔡、韓。對此，蔡英文說，至於民調，每天不同時候總是有對不同的議題做的民調，我們也都參考，「不過我們對我們的選情是有信心」。