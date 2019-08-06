為提供更全面保護力，今年公費流感疫苗採用四價流感疫苗，疾管署今(6)日宣布，為配合疫苗廠供貨時程，今年流感疫苗接種對象採「分批接種」，第一批開打時程為11月15日，對象是「國小至高中學生」及「醫事人員」。專家表示，以國小至高中學生及醫事人員為優先接種對象，主要是為了防堵流感在社區造成大流行，今年雖然是最晚開打的一年，但過往疫苗仍有30至50%的保護力，因此民眾不必過於擔憂。

疾管署副署長莊人祥表示，今年公費流感疫苗得標廠商反映，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國皆受影響。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP)召集人李秉穎表示，為因應此疫苗延遲供貨的可能影響，疾管署於今年6月召開衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，專家建議在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，為阻斷病毒於社區傳播，降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡，今年度公費流感疫苗應由「高傳播族群」優先接種，接種順序為學生及醫事人員、65歲以上長者及學齡前幼兒、其他公費對象，故依據目前廠商提供最新供貨時程及數量推估，今年公費流感疫苗開打時程將延後至11月15日以後，且採接種對象分批開打。

莊人祥說，12月8日前會進貨約九十萬劑流感疫苗，12月中旬約有280萬劑，12月下旬則有300萬劑，1月十幾號就會有600萬劑。開打時程分別為：11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

李秉穎強調，以往接種時間是在流感高峰前幾個月，而且流感高峰每年狀況不同，加上去年的流感疫苗可以維持30%至50%的保護力，若做好治療、隔離、校園停班停課等積極流感防禦，仍能有效防禦病毒傳播，減少重症死亡率，所以民眾不避過於擔憂。

疾管署強調，符合公費接種的民眾，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康。