第16季SBL冠軍富邦勇士籃球隊今(6)日發聲明宣布加ABL盟東南亞職業籃球聯賽，致力推動主場經營。第一年會以大台北地區場館為主場，期盼透過此經營模式的驗證下，成為未來本土聯賽借鏡的方向。

聲明如下：2019-2020賽季起，富邦勇士隊將於ABL出賽，致力推動主場經營，朝向打造「亞洲指標性籃球隊」的願景邁進。秉持立足台灣、放眼亞洲的理想，富邦勇士隊將努力成為台灣籃球隊的典範，帶給球迷更精采美好的觀賽體驗，讓亞洲及華人地區的更多球迷看見台灣籃球的能量。

富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，2014年11月富邦勇士籃球隊從原台灣大籃球隊正式納入富邦金控旗下，以富邦勇士隊全新出發，一直以來，秉持著接軌國際的企圖心，積極打造富邦勇士隊為台灣籃壇的標竿球隊，富邦勇士隊的目標不單是贏得聯賽冠軍，更是期待提升台灣籃球整體環境，樹立台灣球隊的典範。而母企業富邦金控以成為「亞洲一流金融機構」為願景，佈局亞洲的腳步未曾停歇，富邦勇士隊也持續積極與亞洲球隊交流，為朝向亞洲指標性籃球隊的願景而努力！

2019-2020賽季起富邦勇士隊將離開SBL轉戰ABL。蔡承儒指出，第一年會以大台北地區場館為主，致力推動主場經營。我們相信職業聯賽仍需建立在有商業模式的基礎上，台灣球迷值得更好的觀賽體驗，希望透過主場經營的努力，讓更多球迷願意進場看球。另外，也期盼透過此經營模式的驗證下，成為未來本土聯賽借鏡的方向。

東南亞職業籃球聯賽（ASEAN Basketball League，簡稱 ABL）成立於2009年，是亞洲第一個也是目前唯一的跨國職業籃球聯賽，2018-19賽季共有10隊伍：印尼CLS 騎士、香港東方、寶島夢想家、澳門黑熊、莫諾吸血鬼、西貢熱火、菲律賓火焰、新加坡騰飛之獅、馬來西亞猛龍、戰狼。近年來經營規模已從東南亞跨足香港、大陸及台灣，未來將持續延攬其他亞洲國家球隊加入。