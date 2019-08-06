黃美珍與賴銘偉組成的樂團「神木與瞳」，睽違9年宣告合體推全新單曲〈說好一起走〉，籌備時間，黃美珍也懷孕升格當媽。其實，今年是神木與瞳成軍11周年，粉絲殷殷企盼兩人合體演唱新作，黃美珍透露，此次合體是她主動邀請賴銘偉，「我很懷念我們ㄧ起在舞台上的表演，很多粉絲都說非常想念我們的嗓音。」而賴銘偉思考了將近一年才點頭答應。

賴銘偉說，「神木與瞳」未出專輯的這九年，與黃美珍靠著「星光二班」的群組，彼此關心近況，「兩年半年推首張台語專輯時，美珍主動替我站台，證明我們星光二班的友誼是穩固的，讓我特別感動。」問及是否有參與日前舉辦的星光聚會？黃美珍透露因害喜嚴重所以不克參與，賴銘偉則因工作無法前往，兩人對此感到可惜，但認為星光情誼永遠不滅。

神木與瞳睽違九年再次合體推新單曲〈說好一起走〉，黃美珍被問籌備時與賴銘偉朝夕相處，老公張瑞哲會不會吃醋？她笑說，「我老公從我參加超級星光大道時就是我粉絲了！後來神木與瞳出專輯時他還有買CD呢！一點都不會吃醋反而替我開心。」

黃美珍挺大肚錄音相當辛苦，首次懷孕害喜相當嚴重，賴銘偉貼心地帶水果給黃美珍和她肚子裡的小孩補充營養，「美珍懷孕是星光二班的大事，我和工作人員自然會格外多照顧她，只要能讓媽媽開心的事，都很樂意去做。」