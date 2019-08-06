宜蘭運動公園籃球場有10面球場、20個籃框，使用不鏽鋼籃網已經20多年
▲宜蘭運動公園籃球場有10面球場、20個籃框，使用不鏽鋼籃網已經20多年。（圖／記者李清貴攝,2019.08.06)

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一名國中畢業生日前在宜蘭運動公園籃球場打球，疑似灌籃導致手指被割傷縫了26針，宜蘭縣議會民進黨團今（6）日上午召開記者會呼籲宜蘭縣政府全面更換「無結網」。而在記者會之前，縣府教育處長已經探視受傷學生，除了協助理賠申請，也將儘速評估是否全面更換無結網。

今年剛從中華國中畢業的陳姓學生，本（8）月4日晚間到宜蘭運動公園籃球場打球，疑似灌籃被不鏽鋼籃網割傷右手無名指，隨即前往陽明大學附設醫院醫治，總共縫了26針。

陳姓學生本（8）月4日晚間到宜蘭運動公園籃球場打球，疑似灌籃被不鏽鋼籃網割傷右手無名指，共縫了26針
▲陳姓學生本（8）月4日晚間到宜蘭運動公園籃球場打球，疑似灌籃被不鏽鋼籃網割傷右手無名指，共縫了26針。（圖／記者李清貴翻攝,2019.08.06)

宜蘭縣議會民進黨團今天上午由縣議員林麗、張秋明、陳文昌等人召開記者會呼籲縣府全面更換「無結網」。而在民進黨團召開記者會之前，縣府教育處長王泓翔昨天下午已經率宜蘭縣體育場相關人員前往陽明大學附設醫院探視該名學生，並表達將協助向保險公司申請理賠，而今天上午也下架刮傷學生編號第9號的不鏽鋼籃網。

宜蘭縣議會民進黨團召開記者會呼籲縣府全面更換「無結網」
▲宜蘭縣議會民進黨團召開記者會呼籲縣府全面更換「無結網」。（圖／記者李清貴攝,2019.08.06)

縣府教育處表示，宜蘭運動公園籃球場有10面球場、20個籃框，使用不鏽鋼籃網已經20多年，今天除了下架第9號籃網，也檢視其他19面籃網，確認安全無虞。

教育處指出，籃球場設備中籃框設置標準規格，主要係針對固定球網方式禁用金屬勾環，須以平順且不割手為原則，目前宜蘭運動公園內籃球框網使用不鏽鋼籃網並未違反規定。這次發生民眾意外受傷情形，將請體育場管理單位全面檢視宜蘭縣運動公園內各籃球場的籃框網面是否有接合不平順情形，另外，也將儘速評估是否全面更換無結網。

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