T99台灣好行龍宮尋寶線，今年暑假更名『濱海奇基線』，沿途串聯基隆市境特色人氣旅遊景點，8月更推出與在地插畫家可樂王、一卡通合作，以獨創插畫角色「小啾」設計出基隆限定電子票卡，共三款超值套票帶國內外遊客暢遊基隆。

「濱海奇基線路線，串接外木山、和平島、正濱漁港色彩屋、海科館、潮境公園景點。這幾年來，基隆觀光旅遊景點，軟硬體整備逐步到位，觀光能量增強，把旅遊動線拉回基隆市境。」基隆市長林右昌表示：「依遊程玩一整天是可滿足遊客需求，這條路線串接對基隆觀光推動更便利，來基隆玩搭乘公共運具，享受套票優惠有吃有玩，經濟實惠又實用，帶給大家嶄新觀光旅遊體驗。」

交旅處長李綱表示，票卡內容整合乘車券、景點、博物館門票、知名伴手禮及餐飲優惠券，包裝推出「基隆小鎮慢慢遊」、「基隆山海青春行」、「濱海奇基享樂趣」三款超值套票。「基隆小鎮慢慢遊」，內容包含乘車券、陽明海洋文化藝術館門票、DIY券、多項美食；「濱海奇基享樂趣」含乘車券、和平島公園門票、園內樂品喜塘150元(含)以下飲品一份以及美食；「基隆山海青春行」包含乘車券、海科館主題館及海洋劇場門票、深澳鐵道自行車單趟乘車券及美味伴手禮。

『濱海奇基線』行經臺灣十大魅力水域之一「外木山」，沿途經過觀光局票選全臺最友善、最美味「廟口夜市」、「中正公園」、「二沙灣砲台」及「原住民文化會館」，到了這站千萬不能錯過最火紅打卡景點「正濱漁港彩色屋」，還有被美國中文網評為世界最美21個日出景色之一「和平島公園」。