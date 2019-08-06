高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選2020總統大選，近日高雄市政府傳出一份會議紀錄，以行政中立為由，要求每位市府公務員畫押「不得連署任何罷免之提議」。韓國瑜今（6）日對此表示，高市府所有公務人員下班時間可以選擇自己的政治立場，但執行公權力的時候，務必要遵守行政中立。

高市府指出，高市府從未要求任何公務員「畫押效忠」，那份文件只是單純的會議記錄。高市新聞局長王淺秋也強調，目前還不確定公文來源與內容，需要進一步了解，但市長的要求很清楚，就是「上班時間」要維持行政中立，且根據選罷法77條，公務員不能是提議人（罷免第一階段），希望大家維持行政中立，至於下班後自己的時間，市長也已經表示尊重。

高市府日前流出一份「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」，內容顯示在7月29日下午4時，召開公務員維持行政中立宣導會議，除詢問每位與會者有無收到某約僱人員發放的罷免連署書，還要求他們保持行政中立，不得連署任何罷免之提議，以及勿於上班時間在個人臉書或公開社團，發表任何不當言論及違反行政中立之論述，並在宣導事項下方要求簽名。

高市府表示，市府一向尊重個人政治立場，從不干預，但民進黨與罷韓團體極盡抹黑之能事，把國家機關當作自家庭院，甚至不惜扭曲最基本的行政中立原則，已經明顯偏離民主政治的基本價值，

高市府也強調，市府從未要求任何公務員「畫押效忠」，那份文件只是單純的會議記錄。因為經檢舉有公務員在上班散發罷免連署書，並於上班時間在網路上發表政治言論，主管依循慣例召開行政中立宣導會議，提醒公務員對上班時間保持行政中立是基本要求,絕非限制公務人員請假或下班時間從事連署活動的權利。