彰化縣議會地方治理論壇邁入第四年，今（6）日上午在彰化縣議會舉辦啟動會，論壇第一、二場將於13日在彰化縣立文化中心登場，廣邀學者專家，廣邀關心彰化縣各項發展的民眾踴躍報名參加，彰化縣長王惠美6日出席啟動會，盼府會攜手、點亮彰化。

論壇除由彰化師範大學參與協辦，議會也首度攜手縣府，聯手規畫多項接地氣主題，如：「地方創生青年返鄉」、「城市行銷觀光推廣」、「運動經濟體育產業」等議題，將舉辦8場論壇。

啟動會邀請到彰化新銳舞團「聲舞團」團長兼藝術總監吳思瑋，作為開場表演嘉賓，優雅曼妙的舞姿、柔中帶勁的現代舞獨舞令眾人屏息；13日兩場論壇開始前，還邀請全拓工業董事長吳崇讓進行「創新治理、再造幸福」專題演講，分享個人公司治理經驗。

謝典林表示，4年前率先舉辦地方治理論壇以來，頗受各界好評，去年台中市議會也跟進辦理10場地方治理論壇，彰化縣議會在地方治理上已經起到了全台指標性的作用。今年8場論壇針對主題將更加聚焦，增加台上與台下的互動性，深化、專業化交流心得與經驗，他更預告第三場論壇將會邀請黑人陳建州，做為體育主題的專題演講人。

林裕修指出，這屆論壇是一個延續前瞻的新開始，縣府團隊因財政限制，需要將資源更有效運用在讓民眾最有感的地方，議會站在監督的角度，應該幫縣民間接民意整合，讓縣長所帶領的縣府團隊在地方治理上有不同的思維、想法跟更創新的作為，如何「接地氣」讓民眾覺得施政更有感，是這次「地方治理論壇」第四年要落實的地方。

王惠美說，今年度將針對「地方創生青年返鄉」、「城市行銷觀光推廣」、「運動經濟體育產業」等主軸共8場論壇，期盼透過專家學者、議員、縣府局處首長，以及關心彰化各項發展的民眾齊聚一堂，透過公開的討論，從多元面向探討彰化縣地方治理的優勢與挑戰。