大億金茂 (8107-TW) 今 (6) 日公布第 2 季財報，稅後純益 9904.5 萬元，季增 24.51%、年增 27.05%，每股純益 1.32 元，大億金茂表示，主要是處分南科廠房收益挹注，對於下半年展望，汽車消費市場仍受貿易戰影響，客戶訂單延遲，對展望保守看待。

大億金茂第 2 季營收 2.21 億元，季減 10.62%、年減 16.78%，毛利率 27.52%，季減 5.21 個百分點、年減 0.79 個百分點，營益率 0.5%，季減 9.84 個百分點、年減 5.71 個百分點；稅後純益 9904.5 萬元，季增 24.51%、年增 27.05%，每股純益 1.32 元。

大億金茂上半年營收 4.68 億元，年減 10.4%，毛利率 30.27%，年增 5.2 個百分點，營益率 5.7%，年增 1.99 個百分點，稅後純益 1.49 億元，淨利率 31.93%，季增 19.07 個百分點，每股純益 1.99 元。

大億金茂表示，目前公司主要產品為汽車外觀產品、皮卡車產品為主，第 2 季因處分南科廠房挹注獲利，但整體大環境受美中貿易戰影響，雖中國市場比重極低，但消費需求市場低迷，汽車銷售狀況不理想，而汽車訂單通常 1-2 年前就會下單，因此目前看來到 2020 年下半年需求才有機會回溫。

大億金茂今也公告，將與 100% 持股的子公司良綱實業進行簡易合併，合併後大億金茂為存續公司，此舉是為簡化投資架構，並增加營運效率，預計 8 月 31 日執行，未來也將持續整合集團資源，提升效率。

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