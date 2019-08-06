台灣最西邊的三級離島花嶼，驚傳有「油蟲」出沒，島上的柴油發電機油料傳出大量短缺現象，澎湖縣長賴峰偉6日專程前往花嶼及望安暸解發電機及海淡廠運作情況，現場決定將裝設監視器，揪出不法人員，全案並將移送刑事偵辦。

賴峰偉在議員陳佩真、秘書長胡流宗、政風處長邱盛林、建設處長盧春田、工務處長洪慶鷲及台電、自來水公司人員陪同下，搭船專程前往花嶼暸解柴油發電機油料短缺的問題，並和望安鄉公所開會找出油料不正常耗損原因。賴峰偉表示，5個偏遠離島水電將向總統蔡英文爭取台電、台水接管，建立油品源頭採購、載油流程管理機制。

澎湖縣政府表示，南海四島及偏遠離島地區因地屬偏遠，台電發電廠未進駐接管營運，為提供民生及營業用電，暫時以柴油發電機組發電供民生及營業使用，每年縣府及台電針對偏遠地區發電問題補助5離島自營發電虧損2000萬元，政風處接獲檢舉離島柴油發電有油料消耗不正常情形，所以列為專案調查。

賴峰偉強調，制度不完備、監控設備短缺是造成油槽計油器屢遭破壞的主因，身為國家的公務員有必要去積極防弊，望安有好幾座小島的發電柴油常憑空消失，多年來一直傳出人謀不贓的疑慮，他要求建立源頭油料採購、營運管理制度，定期維護保養發電機，並裝設監視器24小時遠端監控，務必揪出不法份子，移送刑事法辦。

澎湖縣有5個三級離島居民，每月繳交電費從免費至400元不等，使用電量無上限，但也形成不必要浪費，民眾未能珍惜寶貴電力資源，目前已有東嶼坪村長全力贊成台電、自來水公司接管，他將向蔡英文爭取由台電、台水來接管5個離島的民生用水、用電。