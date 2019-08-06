叛逆少年逆轉勝 背後藏有老師「一個都不放棄」初心

108年統測分發今天放榜，台中市大明高中成績亮眼，逾百人錄取國立大專院校。其中，汽車科學生張紹銘及曾宇辰，雙雙錄取屏東科技大學車輛工程系，最讓人跌破眼鏡。張、曾二人，曾是校方眼中叛逆少年，人生大逆轉，背後藏有導師王泗華諄諄教誨不放棄故事。

王泗華今年帶領的汽車科一班44人，竟有6人同時錄取汽車修護第二志願─屏東科技大學車輛工程系。高中同班3年，大學還能延續同窗情誼，6人開心，導師王泗華更高興。因為，由於他堅持「不放棄任何一個人」，叛逆少年終能逆轉勝，曾被記4支大過的張绍銘，居然考出中投區私校動力機械群榜首佳績。

張紹銘說，因為喜歡打籃球而經常蹺課，前後被記了4支大過，還曾因老師上球場硬拉他回教室，兩人起衝突。但是，老師儘管經常責備他，唸他，卻始終沒有放棄他，並在校務會議上力保，給他功過相抵不被開除機會。

導師的守護，讓張紹銘走入正軌。高二開始專心學業，並從學習中獲得樂趣，成績一直名列前茅，不過能考出榜首佳績，張绍銘笑說是「超水準演出」。另一名學生曾宇辰，年輕氣盛，高一剛入學很叛逆，連老師都敢頂嘴。但王泗華看出他有領導才華，因勢利導，安排他當風紀股長，賦予他責任，果然，曾宇辰收心了，表現也越來越好。

王泗華說，班上有44個學生，少1個學生還有43個，但每位學生，在家裡都是父母心中的唯一。家長將孩子交到學校，他有責任好好教導他們，一個也不能放棄，這是他作育英才20多年來，始終奉行的初衷。

大明高中校長吳原榮初上任，欣逢學生在聯考中創造佳績，連國中部都有四分之一畢業生，錄取第一志願的台中一中、台中女中。