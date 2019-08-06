重現糖業文化風華　「蔗伙來‧糖故事」展覽6日開展
▲展覽以雲林糖業文化為主題。（圖／記者洪佳伶攝，2019.08.06）

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雲林縣政府文化處獲文化部「博物館與地方文化館發展計畫」補助，以雲林糖業文化為主題辦理「蔗伙來‧糖故事」展覽，展覽6日在文化處展覽館3樓正式開幕，為期一年，帶民眾認識雲林這塊土地及糖業文化，重拾那段屬於雲林最溫暖的記憶與感動。

開幕式一開始，透過布袋戲演出，簡述早年糖業生活文化，並引導介紹展覽緣由。為呈現展覽完整度及準確性，籌備期間，文化處大量蒐集資料及採訪當時從業人員，並經由台糖公司雲嘉區處及台灣糖業文化協會協助下，取得展品及影音文件，使展覽順利開展，縣長張麗善也特別頒發感謝狀予協助展覽單位及人員。

重現糖業文化風華　「蔗伙來‧糖故事」展覽6日開展
▲「蔗伙來‧糖故事」展覽6日開展。（圖／記者洪佳伶攝，2019.08.06）

縣長張麗善表示，「糖業」對台灣整體發展功不可沒，且扮演非常重要的角色，「糖」對雲林縣的發展也有舉足輕重的地位，早年斗六、虎尾及北港糖廠帶動雲林縣的社經、人口、交通等發展，因為糖產業對雲林縣發展的重要性，縣府相當珍惜現仍營運的虎尾糖廠，希望透過這個展覽，讓大家更認識雲林這塊土地及糖業文化。

文化處陳璧君處長指出，展場首先映入眼廉的是「台灣蔗糖紀實」、「運蔗的時光隧道」，呈現台灣糖業發展歷程及各時期糖鐵運輸工具(蒸氣七分車、五分車及158號火車等)與人物故事；第二區「製造甜蜜工廠」，展示空間模擬糖廠內部，並透過投影設備生動地呈現工廠製糖流程；第三區「糖廠的過去、現在與未來」，見證雲林糖業創建與地方發展，包括當年的童工吳友道先生、第一位五分車客運車掌小姐黃玉霞、鐵道維修員劉安平、最後一班列車長程孔昭等人物故事。

重現糖業文化風華　「蔗伙來‧糖故事」展覽6日開展
▲更認識雲林這塊土地及糖業文化。（圖／記者洪佳伶攝，2019.08.06）

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