金管會公布2018年上市櫃非主管全時員工平均年薪，上市公司平均100.8萬元，上櫃公司72.9萬元，其中上市櫃薪資最高的都是半導體業，平均年薪分別有122.8萬元及97.2萬元。至於年薪墊底、也是最「薪酸」的上市產業是觀光業，平均年薪只有55.2萬元，上櫃公司則是塑膠業45.5萬元，而且相較半導體業，平均年薪幾近腰斬。

金管會指出，上市公司非主管全職員工的平均年薪排名前5高產業，第1名為半導體，平均年薪有新台幣122.8萬元，第2名是電腦及周邊設備，有120萬元，第3名塑膠工業的117.2萬元，第4名是油電燃氣業的117萬元，其他電子業以116.1萬元排名第5。

上櫃公司非主管全職員工平均年薪排名前5高產業，第1名也是半導體業，平均年薪97.2萬元，第2名是金融業83.4萬元，第3名為建材營造業81.2萬元，第4為資訊服務業有80.7萬元，第5名則是電腦周邊設備業的76.9萬元。

至於上市公司非主管全職員工平均年薪最低是觀光事業的55.2萬元，再來是玻璃陶瓷業的58.7萬元、橡膠工業63.2萬元、紡織纖維業63.7萬元及生技醫療業67.4萬元。

上櫃公司非主管全職員工平均年薪吊車尾的5大產業分別為塑膠工業的45.5萬元、觀光事業48.9萬元、橡膠工業50.2萬元、航運業53.3萬元及農業科技業54.4萬元。

金管會也表示，符合特定篩選指標的公司，如員工平均薪資低於50萬元等，需申報「公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明」，同時為循序提升員工薪酬資訊透明度，將自2020年起再增加揭露非主管全時員工的「薪資中位數」。