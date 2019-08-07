很多男生拚了大半輩子，為的就是在自己準備好時，與心目中的神級正咩經營一場神級戀愛，但現實中卻礙於找嘸門道，造成英雄無用武之地；交友軟體用了百百款，對眼的總是沒幾個，如今主打「照片對決」的全新社交平台APP「VEVE」正式上線，全新的篩選機制，讓更多使用者可以與心儀的女神做更多互動。

開幕記者會上，以陽光形象為人熟知的網紅團體班底的琳妲率領一票正妹到場，包括在IG上擁有70萬粉絲、曾在國外大膽解放豪乳爆紅的「美食甜心勾勾」；以及以素人之姿在VEVE內拿下「賽季最高等級女神」的台北醫學大學校花Tiffany Lin林子揚等，現場顏值直破表。

其中，琳妲無釐頭地模仿「谷關空氣」精神，現場吹氣製作「女神空氣罐」，象徵VEVE平台上的正妹就跟空氣一樣無所不在，在這裡你能與女神更加貼近。主持人還問到在LamiGirls中誰最適合當頭號女神，琳妲打趣回應非自己莫屬，但也補充說VEVE內的主題競賽眾多，其實每個人都有機會拿到冠軍。活動當天加碼送出美食甜心勾勾的最新大尺度寫真集，更親自獻吻，引起台下觀眾一陣暴動。

VEVE全名為Venus Versus（女神決鬥），女神們透過上傳照片就能經營社群，玩家則可以在平台上認識到各種美女，並捨棄傳統按讚的方式、改用「二選一」遊戲方式互動，讓粉絲的選擇對女神來說更有意義、更有參與感，而這些勝負的紀錄也是女神們之間競爭的勝負關鍵。不只二選一遊戲，VEVE官方也會不定時舉辦主題活動，讓女神和玩家都有不同的新鮮體驗。

在「VEVE」最有特色的照片對決中，使用者可以在兩位女神中做選擇，留下喜歡的、滑開不愛的，並與中意的女神展開更多互動。對方則能在對決的機制中，獲得更多的粉絲關注與獎金回饋。平台上目前已有近100,000張正咩個人美照，地區橫跨台灣、泰國、越南、新加坡，未來APP也將在韓國、日本等亞洲國家開放。

創辦人楊超然表示，VEVE一上線就吸引了數千名女神加入，包括台灣、越南、澳門等等，接下來還會進軍韓國、馬來西亞等亞洲國家。目前女神們也已經上傳數十萬張的自拍照、也有超過400萬次的決鬥紀錄。自測試版上線至今，VEVE已累積了6萬名的海內外用戶數，每月的總對決滑動次數平均100萬次，且成效數字每月都以10%以上的速度快速增長中，這次更藉由電玩電競展的機會正式宣布上線。

楊超然強調，VEVE希望透過二選一的機制，讓相遇這件事變得更有趣。「女生們再也不用被直播時間、臉書觸及率限制，透過最簡單的方式就可以輕鬆獲得曝光。玩家們也可以從大量的女神中，遇見自己最喜歡的那一位。」

VEVE企圖翻轉社群玩法，並帶給大眾不一樣的看妹體驗，目標拓展至全亞洲，讓有心想經營個人平台的網路美女們，一嘗成為國際級女神的心願。