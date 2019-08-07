新戲《靈異街11號》在網路上觀看次數已衝破300萬，也同時上線主角李國毅、簡嫚書神回覆LINE貼圖，驚見李國毅與簡嫚書難得翻白眼與搞笑的表現，搭配文字包含「小確幸」、「還沒好嗎？」「氣pupu」、「偶不4故意的」神回覆超實用。

《靈異街11號》上週第二單元完結，孫可芳飾演的寧兒、巧兒兩位雙胞胎的秘密，隨著父母親的死亡後終於有了解答，不禁讓許多人去思考親情的渴望與避免遺憾，發人省思，逼哭許多人。不僅如此，第三單元開始，李國毅、張翰、黃遠與張再興的展現濃厚兄弟情，阿海（李國毅 飾演）才剛買了嬰兒用品要送給好兄弟小虎（張再興 飾演），才發現小虎已經往生，身亡的小虎被丟棄在叢林中，阿海發現屍體時眼神充滿感傷，集集逼哭眾人，阿海決心要找到殺害小虎的兇手，同時將發現驚人事實。

除了男女主角，李國毅、簡嫚書，以及各個單元主角外，還發現了許多隱藏角色在其中，包含飾演小虎妻子的王丁竺、飾演陳刑警的涂善存、飾演盛音臥病在床的父親的林健寰，卡司十分堅強，以及許多金獎演員同台演出。

王丁竺飾演張再興的妻子，她笑說，「雖然跟再興飾演夫妻，但沒有對到戲。我一出現就是要送他離開，面對他突然死亡，我有刻意內斂，臉上面無表情，不是用大哭大鬧、歇斯底理的方式來詮釋的。因為有的時候太過悲傷，不一定是淚流不止。」而飾演陳刑警的涂善存雖然是客串演出，24歲的他超齡演出專業、沉穩的刑警，存在感超強烈，總是出現在案發現場的他笑說：「在現場都覺得化妝、美術太厲害，臨場感太強。」

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