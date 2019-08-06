今日天氣／利奇馬颱風影響！北台雨勢明顯 中南午後雷雨

今（ 7 ）天受第 9 號颱風利奇馬外圍環流影響，北部及東北部出現短暫陣雨的機率將明顯提高，時間越晚降雨會越趨明顯，有局部較大雨勢發生機率，而花東也會有局部短暫陣雨，至於中南部則以多雲到晴為主，午後仍有局部短暫雷陣雨，尤其山區及嘉義以南平地機率又更為偏高；溫度方面，由於背風沉降影響，新竹到彰化附近有局部 36 度高溫發生機率，其他地方則在 32 到 35 度，外出請多補充水分並注意防曬。

一芳到底誰發文挺一國兩制？ 真相令人傻眼：演哪齣

香港反送中持續抗爭！前（ 5 ）天更發起罷工、罷課、罷市及不合作運動，不過，對於香港民眾此行為，台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」在微博高喊「堅決一國兩制，堅決反對暴力罷工」，引發台灣人民憤怒，但第一時間，一芳台灣總部、香港總代理與台灣加盟商都沒人承認發文，有人發文卻無人承認，讓網友超傻眼。

帥度爆表政二代選立委！吳怡農：艱難的仗還是要打

民進黨立委提名作業持續進行，今（ 7 ）天中執會將通過第二波立委徵召提名，包括港湖區、信義南松山區都已確定人選，不過最引人注目的，莫過去中研院學者吳乃德之子（也是新潮流系大老吳乃仁姪子）吳怡農，這位帥氣爆表的政治新人在臉書貼文表示，艱難的仗還是要打，對黨、對自己，都是必須面對的挑戰。

Rain老婆準備生產 37歲二度當爸卻爆出「中年疾病」

由韓國 37 歲演員 Rain（鄭智薰）與林智妍所主演的新戲《歡迎來到第 2 人生》5 日在首爾舉辦新戲記者會，Rain 竟然忘了同劇演員韓尚進名字，自爆有短期失憶症，韓尚進一句回馬槍，讓他笑到臉紅趴桌尷尬遮臉。Rain 的明星老婆金泰希下個月即將臨盆，依舊貼心為老公全力加油打氣。

富邦勇士轉戰ABL 籃協發聲明：恐壓縮本土球員上場

富邦勇士昨（ 6 ）天宣布將離開 SBL 超級籃球聯賽，正式投入 ABL（東南亞職籃）懷抱，凸顯出台灣籃球的困境與無奈，中華籃協也在第一時間發出聲明，表達尊重與祝福。

百元火鍋到底賺什麼？ 行家曝「驚人利潤」：90％超好賺

百元小火鍋是不少民眾午、晚餐的首選，不僅價格便宜，配料也還不賴，讓人覺得很划算！究竟要價 100 多元的小火鍋如何獲利？有網友就好奇在 PTT 發問，結果引來不少老饕分析「賺錢關鍵」，更透露驚人利潤，直指「小火鍋 90％ 都超好賺」。