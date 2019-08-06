今（7）天受第9號颱風利奇馬外圍環流影響，北部及東北部出現短暫陣雨的機率將明顯提高，時間愈晚降雨會愈趨明顯，有局部較大雨勢發生機率，而花東也會有局部短暫陣雨，至於中南部則以多雲到晴為主，午後仍有局部短暫雷陣雨，尤其山區及嘉義以南平地機率又更為偏高。在溫度方面，由於背風沉降影響，新竹到彰化附近有局部36度高溫發生機率，其他地方則在32到35度，氣象局提醒民眾，外出多補充水分並注意防曬。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，中部以北、東半部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動要多留意，如果發布海警，就要盡量避免海上活動。

劉沛滕表示，第9號颱風利奇馬，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方820公里海面上，強度有增強為中度颱風的趨勢，估計早上就有機會成為中度颱風，在中午前後會發布海上颱風警報，在今天深夜到明天凌晨會發布陸警。

劉沛滕說，利奇馬未來將以西北的方向朝台灣東北方近海接近，預計周四到周六會是影響最明顯的時候，預估周六就會北轉遠離，但中南部依然要注意大雨狀況，同時提醒民眾，對於颱風未來動向仍有調整空間，要留意最新預報消息。

劉沛滕指出，第8號輕度颱風范斯高目前正在影響韓國天氣，要前往韓國洽公、旅遊的朋友也要多留意。第10號輕度颱風柯羅沙，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東方2250公里之海面上，往北北西方向移動，暫時對臺灣沒有影響。