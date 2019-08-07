有不少媒體朋友問我：台灣民眾黨成立了，第三勢力以後的發展會如何？對國民黨與民進黨會帶來什麼衝擊？

單一選區兩票制，當然只對兩大黨有利，對第三勢力不利。看起來，似乎台灣民眾黨最多只能在不分區立法委員拿下十席，如此而已。其實未必，套一句周星馳老電影「武狀元蘇乞兒」中，丐幫幫主對皇上說的台詞：「丐幫有多少弟子，不是由我決定，而是由你決定的！」兩大黨不爭氣，這就是第三勢力發展與壯大的契機。

皇上把國家治理好，乞丐就少，丐幫幫主自然失去舞台。同樣的，如果現在執政的民進黨與曾經執政的國民黨表現都好，第三勢力怎麼有空間？台灣民眾黨又怎麼有機會？

柯文哲以創黨主席身分發表演說，內容讓人又熟悉、又感動。其實熟悉就不應該感動，因為包括了清廉、勤政、愛民，以及言論自由、關懷弱勢等等，哪一項不是兩大黨的老生常談？結果呢？

以前民進黨總是用超旺的火力批評國民黨的派系金權，等到2016年民進黨總算完全執政了，有改善嗎？別的不談，光是因蔡英文總統出訪而牽扯出來的「洋菸走私案」，就讓大家看到了泛華航系統裡面有多少位國王人馬？由此可見，在其他的政府相關部門與事業一定也琳瑯滿目。清廉嗎？原來這就是傳說中的「綠色執政，品質保證」。

柯文哲說，台灣的政治「個人比派系重要、派系比政黨重要、政黨比國家重要」。這真是對綠色執政世代之下新潮流政治的精彩描述。只是，這樣還能叫民主嗎？這些大官還敢說自己是公僕嗎？

再以言論自由來說，民進黨過去始終把言論自由當成神主牌，蔡英文總統上任之後還訂定「言論自由日」以紀念鄭南榕先生。結果呢？整天扣別人紅帽子、整天以假新聞為名到處要限制民眾講話。這是百分百言論自由嗎？是不是不批評政府才有言論自由？那還叫百分百言論自由嗎？

至於關懷弱勢，這不只是人道，更是社會的保護機制。就如同柯文哲創黨演講所說的，當弱勢者走投無路，就會變成社會不安定的因素。問題是，政府真的關懷弱勢嗎？蔡總統口口聲聲「心中最軟的一塊」，但實際作為卻往往讓勞工感慨。

曾經執政的兩大黨都開過太多空頭支票了，讓台灣價值的許多內涵都只剩下虛偽口號。如果兩大黨做不到，柯文哲的台灣民眾黨會不一樣嗎？回到一開始的問題：第三勢力到底有沒有機會？這些問題環環相扣，其實答案非常簡單：朝野三黨，誰真的接地氣、誰就能獲得最後勝利。

台灣民眾黨最少會有十席不分區立委，這就足以影響大局。但只會有十席立委嗎？還是也會牽動總統選舉，更快「改變成真」？請大家繼續看下去。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長

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