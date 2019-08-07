▲ 8 月 4 日，聯合國婦女權能署發出的同婚合法國家，赫見台灣下方被加註「中國大陸的一省」字樣。（圖／翻攝自 UN Women 粉絲專頁）
▲ 8 月 4 日，聯合國婦女權能署發出的同婚合法國家，赫見台灣下方被加註「中國大陸的一省」字樣。（圖／翻攝自 UN Women 粉絲專頁）

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8 月 4 日，聯合國婦女權能署（ UN Women ）於在臉書上發一張同性婚姻合法的國家，台灣國旗也在當中，然而「台灣」字樣下方卻赫見加註「中國的一省」，引發眾人不滿，短短不到 4 天湧進上萬則留言。

面對劇烈批評，婦女權能署也於今（ 7 ）日早上於原貼文留下回覆，表示「感謝所有人的回覆。婦女權能署在提及各國時，會根據聯合國大會決議遵循公約規定」。字句間仍堅守原有態度，讓許多台灣人對聯合國的處理方式非常失望。

▲日前發表「台灣是中國大陸的一省」被不滿留言灌爆，今（ 7 ）日聯合國婦女權能署作出回應。（圖／翻攝自 UN Women 粉絲專頁）

▲日前發表「台灣是中國大陸的一省」被不滿留言灌爆，今（ 7 ）日聯合國婦女權能署作出回應。（圖／翻攝自 UN Women 粉絲專頁）

黃暐瀚於今早《 POP 撞新聞節目》中表示，中國大陸對聯合國影響力越來越大。在聯合國實習的前東森新聞主播翁琬柔於粉絲專頁披露，今日起製作發送聯合國電子報的新規定，台灣跟香港的媒體來源處都要加註「中國大陸」，原因是中國大陸高層收到電子報後，覺得這 2 個地方應該都屬於中國。中國大陸竭盡所能要滲透台灣，「目的是讓親中候選人當選」。

中國大陸正由聯合國拓展國際影響力，日前，法國周刊《鴨鳴報》爆料，中國大陸農業農村部副部長屈冬玉，為了爭取到聯合國糧食及農業組織（ FAO ）總幹事職位，以 7 千萬歐元讓喀麥隆打消推出代表非洲的總幹事候選人的念頭，其他如象牙海岸、查德、中非共和國、剛果，也獲得中國大陸給予經濟援助或取消債務的權利，進而換取選票。（編輯：林奐妤）

▲在聯合國實習的前新聞主播翁琬柔，披露高層給的最新規定。（圖／翻攝自翁琬柔 Joyce 粉絲專頁）
▲在聯合國實習的前新聞主播翁琬柔，披露高層給的最新規定。（圖／翻攝自翁琬柔 Joyce 粉絲專頁）

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