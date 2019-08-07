買雷射筆也有事？香港警方已到了草木皆兵的狀態，甚至無理拘捕，製造白色恐怖。

香港浸會大學學生會會長方仲賢昨（ 6 ）晚在深水埗購買10枝「雷射筆」（港稱觀星筆），結果遭 5 名並未值勤、也無穿著警裝的警員，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕。

據港媒報導，當時 5 名休班警察發現一名形迹可疑的男子，上前盤查，發現男子為香港浸會大學學生會會長方仲賢，並在他的袋子裡找到 10 支雷射筆，警方認為這些雷射筆是「有攻擊性的武器」，因為決定拘捕方仲賢，期間並粗暴地抓住他的手及圈住他的脖子，導致他身體不適。

警方盤查方仲賢的過程，也引來周遭民眾關注，不少人對於警方粗暴行徑感到相當不滿，要求立刻放了方仲賢，並怒罵警方是「黑社會」。眼看民眾越聚越多，5 名員警緊急找來制服警察支援並控制現場。方仲賢因被勒頸多時，身體不適，隨後也被救護車送醫治療，浸大校長及相關人員趕往醫院了解。

之後，大約有 1000 人包圍深水埗警局抗議，接近午夜時，防暴警察到場，在荔枝角道施放多枚催淚彈，防暴警並封鎖西九龍中心對開一條行人天橋，附近居民表示，警察是突然施放催淚彈。過程中，警察與民眾互相指罵，並有警察持警棍向示威者方向衝前，最後被上司拉回防線內。

一直到凌晨 2 點多示威者才陸續離去，恢復平靜。

浸大學生會內務秘書方嘉誠事後受訪時表示，香港警方的行徑亳無道理可言，「方仲賢在過程中無襲擊警員，即是警員正濫用私刑。」方嘉誠強調，「警察覺得是武器便可以拘捕，有很多東西都可以是武器」，認為港警此舉，無異於製造白色恐怖。