台南市在8月6日新增1例二採確診本土型登革熱病例，截至目前台南市本土型登革熱病例數計17例，病例為50多歲男性，居住地在安南區公塭里。

第17例本土型登革熱病例於7月18日四肢出現紅疹症狀，7月19、20日曾至診所就醫未改善，7月21日再至醫院就醫後住院治療併通報，NS1-，IgM+，IgG-，PCR-，判定二採。

病例在8月6日二採IgM、IgG抗體四倍上升，確診為登革熱病例，個案平日活動以住家安南區公塭里及工作地安定區中沙里為主，感染源仍需調查。7月21日已針對個案居住地及工作地執行化學防治及加強孳生源清除。

台南市登革熱防治中心提醒民眾，今年第9號颱風「利奇馬」持續逼近，10號颱風「柯羅莎」也在昨（6）日下午生成，目前海面上共有三個颱風，可能挾帶豪大雨，請民眾檢查頂樓及陽台的排水孔有無阻塞，儘速疏通。久未巡查之房屋頂樓、陽台及地下室，請屋主需進行檢視，以免成為蚊子屋危害社區民眾的健康。

呼籲民眾務必在颱風前、後，巡檢家園週邊環境的積水容器（處)，加以改善或排除。每週應檢查天溝、屋後溝，若有植物生長代表可能堵塞造成積水，易產生隱性孳生源。請民眾立即「腳到、眼到、手到」清理家園，全民一同防治登革熱，進行孳生源清除，才能有效讓疫情消止。 相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。