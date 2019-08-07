郭台銘返國之後，和柯文哲、王金平互動密切，除了三人私下有會面、聯繫，王更和郭不約而同送花籃，慶賀柯文哲成立政黨，但同時，郭跟黨中央形同斷線，今(7)日王金平被問到是否三方結盟，不管媒體如何換個方式問，王金平都是一句「不清楚」帶過，直到媒體放棄，換問吳敦義對聯絡不到郭，非常擔心，王金平才笑說「現在才擔心，是不是太慢了」。

王金平今日主持「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」，會前受訪時，媒體針對前一天柯文哲創黨大會上，王跟郭兩人送上花籃，除了擺放在最顯眼的大門口外，還有默契地一個人寫藏頭詩、另一人寫藏尾詩一個「台銘」、一個「金平」，媒體問王是不是跟郭台銘說好？王說「可能是幕僚互相聯絡」。

而柯文哲的台灣民眾黨，可讓黨員具備「雙重黨籍」，媒體問王有沒有打算加入，王金平說「目前沒有這方面打算。」媒體追問之後是否有機會？王說「誰也不知道。」

媒體再問王，目前藍營只有他能跟郭聯繫上，傳出吳敦義因聯繫不上郭，非常憂心，王金平笑回「現在才擔心是不是慢了，我不知道，呵呵呵。」至於對於柯郭會知不知情，王金平說「稍微有聽到。」媒體問，是誰跟他講的，王金平說「我怎麼能告訴你。」而郭是否參選、或者會回頭，王說「這我不清楚」。