天氣實在太熱了，這裡介紹了5部動畫電影，皆與「夏日」和「水」相關，能夠讓你看了覺得很涼快唷！其中《乘浪之約》近期即將上映，快點和同伴相約，一起去電影院涼快一下吧！

《河童之夏》

《河童之夏》（日語：河童のクゥと夏休み），由原惠一編導。整部電影的畫風雖然較樸實簡單，摒棄了日本動漫的傳統畫風，但是沒有掩蓋住其內在的光輝，其暗指人性黑暗的議題，值得令人反思。本片也橫掃了日本動畫電影界的各項大獎。

《河童之夏》描寫在現代社會甦醒的河童之子「小酷」和少年康一之間的友情以及在他之間所遇到各種事情和人類。對於環境問題、欺凌、媒體的過度報導等日本社會問題也加以諷刺。

《你的名字》

《你的名字》（日語：君の名は）是新海誠的作品，時空交錯的題材，於上映當時造成極大的轟動，也獲得極佳的成績。電影畫面精緻美麗，處處充滿著細節，是許多人心中的經典之作。

電影敘述高校男孩立花瀧（神木隆之介 飾）在半夢半醒間睜開睡眼，竟發現自己身處不知名的房間，甚至發現自己變成一個陌生女孩！而遠在他方的高校女生宮水三葉（上白石萌音 飾），醒來時也發現自己變成男孩，原來是他們的身體對調了！驚醒的兩人跳起床後發現又回到了自己的身體裡，但只要睡覺或半夢半醒之際，他們兩個人就會互換身份。一頭霧水的宮水決定循著片段的線索想要找到男孩，而男孩也透過在房間留下便條紙試著跟女孩溝通，兩人想盡辦法，在現實世界找到彼此，過程中更漸漸了解彼此，甚至開始產生好感，但沒想到兩人的奇遇並非隨機巧合，突如其來的事件也讓一切美好想像有了變化⋯⋯

《崖上的波妞》

《崖上的波妞》（日語：崖の上のポニョ）是由宮崎駿導演、編劇，吉卜力工作室製作的長篇動畫電影。本片透過兩個孩子的愛情故事，給予大人世界許多愛情的啟示。

波妞是一條魚，因漲潮被衝進玻璃瓶無法脫身，被五歲的宗介所救，宗介給她起名波妞，並帶回家養了起來。一次偶然，宗介因意外受傷，使得波妞染上了人類的血，魔法讓波妞回到了海洋。回到海洋的波妞，歷經千辛萬苦，最終在同伴的幫助下，回到人類世界，追尋宗介的腳步⋯⋯

《夏日大作戰》

《夏日大作戰》（日語：サマーウォーズ）是日本科幻暨浪漫電影，由細田守擔任動畫導演。本片獲得2009年日本電影學院獎最佳動畫片獎並入選當屆奧斯卡最佳動畫獎日本代表。

電影主要描述一名膽小的高二數學天才小磯健二在學姊篠原夏希的拜託之下，一同前往她祖母位於上田市的宅邸來慶祝曾祖母的90歲生日所發生的一連串故事。健二在偶然的機遇下解開一個奇妙的數列問題，之後便被誤認為是入侵虛擬世界「OZ」並造成虛擬與現實世界嚴重混亂的駭客，實際上這是虛擬人工智慧系統的陰謀。健二必須盡自己所有的能力來修復虛擬世界的破壞，並且與眾人一起阻止人工智慧系統對現實生活造成更加嚴重的破壞⋯⋯

《乘浪之約》

《乘浪之約》（日語：きみと、波にのれたら）是目前最受全世界矚目的動畫導演—湯淺政明備受期待的最新原創作品。關於《乘浪之約》，導演湯淺政明表示：「這個世界要夠勇敢才能活下去，真希望能讓純真的主角成功乘上浪頭。」是一部會輕輕在你背後推一把的電影。哼唱著心中響起的旋律，令人心酸又充滿熱血，感動的青春愛情故事就在這個夏天誕生。

《乘浪之約》劇情描述為了去大學念書而搬家至海邊、喜歡衝浪的女主角向水雛子（川榮李奈配音），與正義感強烈的消防員雛罌粟港（片寄涼太配音），因為某一場火災而認識的兩人發展出了一段愛情故事，卻在某一天，雛罌粟港發生了意外而過世，面對突如其來的分離，雛子又該如何是好？某一天，當雛子哼唱著兩人回憶中的那首歌曲時，港卻在水中現身了⋯⋯。電影《乘浪之約》將於8月9日上映。