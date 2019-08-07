龍劭華出道多年，育有一對兒女，父親節將至，他坦言今年是最開心的父親節，因為他終於圓了多年想跟女兒一起拍戲的夢想。龍劭華女兒陳璇今年開始跨足演藝圈當演員，龍劭華對經紀人說，「自己拍了這麼多戲，其實一直有個夢想，就是跟自己的小孩同台演戲，那會讓自己有滿滿的傳承幸福感，很爽，很有成就感。」

沒想到，話才說完，馬上就有德系傢俱品牌找他們父女合拍微電影廣告，龍劭華二話不說，馬上答應，跟前世情人螢幕曬親情。龍劭華開朗熱情又好動，23歲的陳璇則是散發靜謐氣息，個性又知性文青，二人拍起照片，陳璇架式十足，讓龍劭華不甘示弱，也跟著做出時尚味濃厚的pose與眼神，照片出爐後，龍劭華開心不已，說要放在相框擺家裡。

龍劭華說：「對節日沒有太在意，往年父親節大多在拍戲工作，或找時間一起吃飯。」陳璇也笑說：「有記憶以來，我們家似乎都沒特別慶祝父親節，要看爸爸是否有工作，對我來說這個節日只是形式上的，我只想好好把握和珍惜跟爸爸在一起的每一個日子，不是只有父親節！」

陳璇每年的父親節都會寫卡片給爸爸，那張誠意滿滿的卡片，都讓龍劭華很滿足：「女兒真的很窩心！」年初陳璇開始拍戲工作賺了點錢，今年父親節除了送爸爸卡片外，也加碼挑選了一條手鍊送給爸爸，希望爸爸戴在身上代替自己時刻的陪伴他。

問陳璇跟爸爸對戲會有壓力嗎？陳璇想了想說：「好像沒有特別感到壓力，畢竟對象也真的是我的爸爸，這次能一起拍攝微電影廣告很開心，但我還是希望等之後自己演技更成熟，可以再和他對戲」。