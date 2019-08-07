台中沙鹿一名2歲男童，深夜1點多，竟趁著媽媽忙著整理家務的時候，偷偷推開家門溜出去。他身上只包著一件尿布，就這樣一路閒晃到家門外200公尺遠的「晉江寮」公車站。所幸被路過熱心民眾發現，連忙抱著他報案，台中市清水警分局明秀派出所員警高振祐火速返抵現場找到男童父親，才結束這場深夜驚魂記。

蔡姓民眾凌晨1點10分左右，在中市沙鹿區台灣大道七段與東晉東路口的「晉江寮」公車站內發現一名男童身上只包著一件尿布，趕緊向附近居民借了一件黑色T恤包裹住他，以免受涼，隨後就立刻駕車前往清水警分局明秀派出所報案。

蔡姓民眾當天深夜是一手牽著自己的小孩，另一手抱著男童走進派出所報案。警方也在依規定受理報案及確認案情細節後，警員高振佑立刻飛奔「晉江寮」公車站現場找尋他的家人，所幸男童父親當時正好也在現場焦急徘徊尋找，警方便主動向前詢問，這才讓這名2歲萌娃得以重回父親的懷抱

警員高振祐示，本案有3個「還好」，才沒釀成憾事。「還好」拾獲人是古道心腸者，萬一是壞人不堪設想；「還好」男童只是在公車站內逗留，並未穿越台灣大道，否則危險難以想像；「還好」男童沒有走遠，否則要立刻找回可能不容易。

男童母親透露，他從小力氣就很大，連媽媽都時常被他拖著走，但萬萬沒想到，他這次竟然趁著半夜偷開家門溜出去。她也立刻發動男童父親及爺爺外出尋找，實在是嚇死她了。