香港特區政府在各界無共識的情況下，強推修訂《逃犯條例》引發社會動盪，除一連串的示威抗議外，更演變成警民流血衝突。香港警察在大街上，對示威者施放催淚彈、布袋彈、胡椒噴霧、持警棍毆打民眾，並且隨意攔檢「可疑份子」，遭質疑「濫用私刑」、「根本黑社會」。香港警方與民眾之間的對立，已到史無前例的嚴峻程度。

阿 Sir －香港電影的第一男主角

過去，在香港人最尊重的職業中，警察一定排在前幾名。香港人對警察有多崇拜，從怎麼拍都拍不膩的警察電影，可看出端倪。細數最膾炙人口的香港電影，一定少不了警察片，像是郭富城與梁家輝主演的「寒戰」；成龍自導自演的「警察故事」；劉青雲、古天樂、張家輝三大男神同場飆戲的「掃毒」；最知名的，莫過於無人不知無人不曉的「無間道」系列，更被 CNN 評選為「影史 10 部最佳的亞洲影片」。可以說，警察是香港電影工業的最佳男主角，也是港人心中正義的化身。

當正義的警察變臉，在大街上無差別打人、發射催淚彈、推人撞牆、掐喉，甚至被控與黑道勾結，港警成了「黑警」，成了民眾指責的焦點，「阿 Sir 」在港人心中的硬漢形象回不去了。

但別忘了，警察也是人，青年學子受到感召，抱持著「覺得做警察好威，保護到自己，又能保護到人」的想法，決定報考警察，為民服務，沒有警察是因「想當黑社會」而進入警隊。在這樣的脈絡下，港警如今在反送中抗爭裡的角色，顯得格外突兀，更像是夾心餅乾，夾在政府與市民之間，難以脫身。

「脫下制服後，我們都是香港人」

7 月中旬時，一名香港警察曾以化名「陳先生」，接受 BBC 訪問。他在受訪時提到，港警在這次風波中夾在政府與示威者之間，示威者不斷把對政治的不滿發洩在警察身上。但是「政治問題是要政治解決」，政府無能，而警隊高層則不斷把警察推去送死，「我們也怕受傷，也怕死」、「現在我到任何地方都不敢說自己是警察」。

儘管有再多不滿，為了政治中立，也為了遵守「毫不懷疑地服從上級長官的一切合法命令」的誓言，不願成為夾心餅乾的港警，仍每日站上街頭，與示威者搏鬥。但是，政治中立的原則並非不能打破，尤其是在 8 月 2 日晚上，香港公務員罕見以「公僕」身份舉行集會，聲援反送中抗議人士。他們喊出了「我們是公務員，脫下制服都是香港人」，這句話，同樣適用於警察。

所謂「政治中立」、「絕對服從」的真實意涵究竟是什麼？相信在香港公務員站出來後，這股氛圍，也會在警界蔓延開來。如果，「脫下制服後，我們都是香港人」，那麼，港警每天在街頭大亂鬥是為了維護治安嗎？還是僅僅為了高層的政治目的？一旦港警放下警棍、拒絕把武器對準香港市民，將會是這場反送中運動的關鍵轉捩點。

當香港警察與市民站在一起時，就是香港特區政府不得不向民意低頭的時候。香港警察的選擇，將決定未來的歷史評價。