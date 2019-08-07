今年在夯劇《我們與惡的距離》中大放異彩曾沛慈，今（6）日出席新專輯《謎之音》聽歌會，上個月曾被爆出美國短命戀的曾沛慈，卻說自己已單身了3個七夕，但她坦承一直都想要遇到真命天子，甚至會為此禱告，她也直說「相親蠻有效率的」，她認為面對面比用網路交友真實。

事隔兩年再度發新專輯的曾沛慈，這次同名主打歌《謎之音》是由多位金曲製作人以及徐佳瑩、葛大為共同創作，身為拉拉（徐佳瑩）狂粉的她非常榮幸能唱到這首歌，雖被說到唱腔有點類似徐佳瑩，但她直言：「像她沒有不好，甚至是一種鼓勵，但下次再遇到可能要學習用別種方式詮釋。」

曾沛慈因準備發新專輯心情很忐忑，一直在刷排行榜，她也認為這張專輯是自己的一大突破，在這張專輯中收錄了兩首個人創作，但都不是講感情，她說在拍攝《我們與惡的距離》時，到八里療養院拍了3天，離去前見到院內的病人看到他們走動時的動作及眼神，讓她瞬間眼淚要掉卻掉不下來，後來就把這種感覺寫成了歌曲《尋找》。

談到感情問題，曾沛慈直言自己喜歡認真且成熟的男人，還笑說韓星孔劉是自己的理想型。被問到是否有人追求，她急著否認，並苦笑地說自己也搞不懂為何一直沒有桃花，還自爆會常禱告白馬王子趕快出現。她更笑說自己不避諱相親：「我覺得相親蠻有效率的，面對面比較真實」，最後還是說對感情抱持著「順其自然」的想法，希望大家別再逼問啦。

她認爲自己在這兩年中成長的很快，以前覺得需要被別人肯定，可是現在覺得自己已成為了「一棵大樹」，想對家人說的話，對事業、對感情，甚至對自己的軟弱，每種層面的告白都放在專輯裡，她希望這些歌會是一種擁抱，擁抱她愛的人們。（編輯：吳俐文）