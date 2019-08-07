近幾年以來，民眾的觀影行為發生了巨大的變化，有別於以往守在電視機前，隨時隨地，一支手機、一台平板，人們都能在線上追劇。影音串流平台作為一股新勢力，襲捲了全球影視產業，傳統電視業者也因此感受到了壓力。

根據調研公司 eMarketer 最新的報告指出，到 2022 年，將會有近 25% 的美國家庭選擇放棄傳統有線電視的訂閱。

放棄傳統有線電視的訂閱的美國家庭數 (圖片：CNBC)

隨著影音串流服務相關產業持續蓬勃發展，如 Netflix(NFLX-US)、Hulu、亞馬遜 (AMZN-US) 等巨頭皆加入了戰場。科技大廠蘋果 (AAPL-US) 也宣布將在今年秋季推出影音串流服務 Apple TV+，迪士尼也表示將在年底推出 Disney+。

隨著 OTT 服務興起，更多的用戶轉用網路來看串流平台、YouTube 等節目。由於這些影音串流平台所提供的節目內容遠超越傳統電視，造成有線電視的用戶持續下跌。

EMarketer 預期，今年會有大約 19% 的美國家庭用放棄有線電視。OTT 服務是指「over-the-top」服務，通常來說內容或服務建構在網路基礎服務之上，而不需要電信商的額外的支援。

eMarketer 預測分析師 Eric Haggstrom 表示：「由於節目製作成本持續上升，有線電視、衛星和電信商發現，很難透過付費電視的服務來獲利，因此全面提高價格。他們似乎寧可失去客戶，也要能夠保持營利。」

「而隨著觀看時間和電視收看家庭數量的下降，有線電視業者不得不以更高的價格出售廣告，以彌補收視率的下降。但隨著時間的推移，這將變得越來越困難。因此，迪士尼和 NBC 等傳統電視公司正在積極擴大可以直面消費者的數位產品，期望重新奪回失去的觀眾。」Haggstrom 說道。

儘管如此，Haggstrom 認為，這樣的趨勢對於電視商來說，並非全是壞消息。由於有線電視業者同時也提供寬頻網路作為整套方案，因此若消費者選擇放棄有線電視訂閱服務，電視業者也可以透過向客戶收取更高的網路價格來提高獲利。

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