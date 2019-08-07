精通日本AV的專家「一劍浣春秋」常在網上發表各種剖析日本AV女優的文章，近日他指出常收到「Line上面說這個女優要來賣是真的還是唬人的？」此類問題，而他一併解答了「是真的」，無論是以何種方式透露消息，若收到現役或是退役女優要來進行「檯面下交易」的消息大多是真的。但網友好奇的是，到底是誰「仲介」女優？

一劍浣春秋直言，曾懷疑幕後的黑手是「事務所」，有些事務所本身就是開風俗店；但他認為如果是事務所在當仲介的這個動作未免太多餘，所以試著去追查調度女優來台的源頭，卻得到了驚人的答案，原來除了安排攝影、見面會等「正常工作」的經紀人外，有些女優還有不為人知的「暗黑經紀人」。

某些女優會和一些「信得過」的人建立合作關係，接著由他們安排交易的對象，但是這些「信得過的人」大多不是事務所的人，甚至不是日本人，所以很容易能把經紀公司蒙在鼓裡做私下交易。再加上現今AV界的經紀人嚴重不足，所以分身乏術的經紀人很難察覺到情況不對勁。

他也感嘆，不管女優有多麼信任這些「暗黑經紀人」，但她們還是會被剝削。雖這些拍過AV的女優價格十分昂貴，但她們的價碼其實是疊上經紀人到應召站之間重重的「抽成」，所以可能真正到那些女優手上的只有一半，甚至更少。（編輯：吳俐文）