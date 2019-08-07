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▲颱風利奇馬逼近台灣，將帶來大雨，中央氣象局表示，全台都應提高警戒。（圖／NOWnews資料圖片）

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今年第9號颱風利奇馬逼近台灣，關於全台停班停課資訊，《NOWnews今日新聞》將匯整在此，不斷更新。

8/7 18:38
台北市政府稍早宣布，8月8日包括台北市、新北市及基隆市，全天均正常上班上課。

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