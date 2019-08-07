NOWnews 生活 交通氣象 不斷更新／利奇馬颱風來了 北北基8日正常上班上課 生活中心 / 綜合報導 - 2019-08-07 19:04:56 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲颱風利奇馬逼近台灣，將帶來大雨，中央氣象局表示，全台都應提高警戒。（圖／NOWnews資料圖片） A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 今年第9號颱風利奇馬逼近台灣，關於全台停班停課資訊，《NOWnews今日新聞》將匯整在此，不斷更新。 8/7 18:38 台北市政府稍早宣布，8月8日包括台北市、新北市及基隆市，全天均正常上班上課。 相關文章 颱風利奇馬來襲又適逢中元節 超市備貨量暴增5倍 不斷更新／中颱利奇馬逼台 8日堤外管制開放紅黃線停車 颱風前囤起來放！ 盤點「10種耐久食材」：營養不輸葉菜 更多文章 不斷更新／中颱利奇馬逼台 8日堤外管制開放紅黃線停車 斷絕父子情？ 謝長廷：生命就是這樣 祝福他 巷仔內／台灣人在大陸 是跪著要飯還是站著掙錢？