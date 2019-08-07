英國房貸機構 Halifax 周三 (7 日) 表示，英國為了脫歐議題吵鬧不休，拖累了英國房價表現，英國 7 月房價出現連續第 2 個月下跌，市場氣氛正努力使情況不要再更惡化。

英國 7 月平均房價下跌 0.2% 來到 236,120 英鎊，雖然未見回升，但至少下降幅度小於 6 月的 0.4%。在 5 至 7 月的 3 個月期間，房屋價格則較去年同期上揚 4.1%，但是亦低於前期的 5.7%。

(圖: Hailfax)

從 2016 年英國公投通過脫歐以來，政治上的紛擾對英國房市帶來負面影響。市場上也有預期，一旦英國在今年 10 月無協議脫歐，房市會面臨大崩潰。

不過 Halifax 表示，近期一些數據呈現出房市有復甦的跡象：強勁的薪資成長和有利於貸款的低利率，讓更多新屋主前來申請房貸。而 7 月房價跌幅縮減，被視為反彈的訊號之一。

目前英國脫歐議題仍處於僵局，而這對英國經濟而言是最大的不確定性。Halifax 董事總經理 Russel Galley 認為，雖然經濟不確定性對房市造成影響，但整體趨勢看起來仍是相對穩定。只是目前房屋買賣雙方都在場邊觀望等待，除非經濟情況變得明朗，否則房市氣氛可能仍是這樣停滯不前。

但另一方面，也有英國房產業者表示，傳統而言，夏季房屋成交量都屬偏低，英國不動產仲介 Benham and Reeves 認為，7 月房市低迷可能不完全是因為脫歐議題，而還有季節因素在內。

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