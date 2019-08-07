MP魔幻力量前成員嘎嘎感情世界相當精彩，他曾被爆與「呼呼女神」安心亞交往期間的私密影片外流，也被媒體抓包一次劈3女重創演藝事業，其中一女「屁蛋妹」當時痛批嘎嘎是渣男，如今自己卻被爆搞上有婦之夫，還跟正宮在基隆地檢署前大打出手。

屁蛋妹本名蔡雯雯，上個月被爆出介入他人家庭，被元配告妨害家庭，7月18日現身基隆地檢署時，竟在地檢署外與元配發生肢體衝突，兩人互扯頭髮大打出手。不過，《NOWnews今日新聞》問到屁蛋妹本人回覆，她表示根本都是李女在騷擾她，也已對李女提出誹謗，7月18日當天也是李女先走過來，「我只是推開她，她就一直要打我。」

而正宮透露屁蛋妹索討54萬元分手費，錄音對話中屁蛋妹威脅呂男「你知道我分手費怎麼算嗎？你幹我一次9,000，我算你60天就好，所以算你54萬。」屁蛋妹反駁，「從頭到尾沒說什麼54萬，都那女的自導自演」，並表示若真有這回事，呂男應該可以告她恐嚇才對。

此外，屁蛋妹強調18日當天李女是被告，出庭時還偷她的傳票跟證件，對她各種恐嚇騷擾，因此對李女提告誹謗、恐嚇、造謠不實，卻被李女反告妨害名譽，但不被起訴，「表面上李女裝成受害者，私下一直騷擾本人，還一直宣傳她告我的事。」雙方各說各話，不過提到嘎嘎時，屁蛋妹表示，自從她交了警察男友後，兩人就沒再連絡，「好幾個月了」。而這次社會事件鬧得沸沸揚揚，嘎嘎有無傳訊問候？屁蛋妹說：「目前沒有耶，因為有換號碼」。