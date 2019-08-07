由長澤雅美、東出昌大聯手主演的《信用詐欺師JP》，劇組日前特別舉辦電影見面會，長澤雅美卻爽約神隱，僅以人形立牌代替出場，讓人質疑大頭症再犯，粉絲紛紛戴上印有「叉叉」的口罩噓爆，沒想到她竟然在活動結束前驚喜現身，才揭開這場大騙局的真相，連劇組演員都上當。

長澤雅美原先就因為見面會與新戲拍攝撞期，不得不與現場觀眾改成視訊見面，沒想到同劇演員小日向文世才問到她在哪裡，長澤就從舞台後方現身，把眾人耍得團團轉，女神得意解釋：「原本是真的不能來，沒想到後來可以，我想說既然這樣的話就來騙騙大家吧！」而現場觀眾也為保證絕不暴雷神逆轉結局，戴上打叉的口罩表明將替詐騙女神保守祕密。

《信用詐欺師JP》才於日本上映，長澤雅美就向粉絲宣布：「電影續集確定推出！我很開心大家都對於這次的成果感到滿意，未來拍攝我也會卯足全力！」讓現場掌聲和尖叫不斷。這次電影特別至香港取景，將在地文化特色融入騙術當中，而知名觀光景點如維多利亞港、海山樓、九龍城街景等等也全部入鏡，讓台灣觀眾備感親切，更好奇續集是否有可能再次走出日本，選擇來台拍攝。

電影講述詐欺師集團達子（長澤雅美 飾）、小弟（東出昌大 飾）、理查（小日向文世 飾），利用無堅不摧的話術、以假亂真的布局行騙天下，只要一瞬間就能百億入袋。這次他們鎖定香港黑道老大「冰姬」（竹內結子 飾）的億萬頂級鑽石，不惜冒險從日本來到香港與黑道交涉，沒想到天衣無縫的騙局卻意外被天才戀愛詐欺師（三浦春馬 飾）攪亂，更讓戀愛絕緣體的達子首次陷入熱戀的天人交戰。《信用詐欺師JP》8月30日在台上映。