房貸族若遭遇失業，恐有無力繳交貸款的問題，房市專家建議，為免留下信用不佳的記錄，切忌遲繳房貸，除平常就保持「333理財原則」外，也可向銀行申請延長寬限期，必要時乾脆賣房變現。

背負著沉重房貸，屋主若遇失業恐怕相當傷腦筋。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，房貸族平常應謹守「333理財原則」，自備款3成、房貸支出不超過家庭所得1/3、存有3個月以上的家庭預備金，才不會面臨失業時無多餘金錢來支付房貸。

若有繳款困難，信義代書表示，可向銀行協商，將20年期變更為30年，便可先還息不還本金；大家房屋企劃研究室主任郎美囡則建議，可向銀行申請延長寬限期，亦可先繳利息不還本金，減輕每月房貸負擔，不過須注意沒攤還的本金，在寬限期結束後的每月房貸將高出許多。

信義房屋企研室則認為，通常在失業前，公司財務狀況、人事變動應有跡可循，建議民眾可在仍有工作時便提前申請轉貸，取得新銀行的寬限期，亦可緩解繳款壓力，若評估短期內找不到工作，怕房貸影響家庭基本開銷或生活支出，建議民眾最好乾脆賣屋，以免空守房屋卻沒錢度日，落入以債養債的困境。

信義房屋企研室提醒，不管如何，千萬不要欠繳房貸，一旦在銀行聯徵系統上存有遲繳紀錄，將因信用不佳而影響未來的借貸、融資機會。