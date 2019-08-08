純真、細膩的小女孩家瑩，以清澈、單純充滿愛的圖畫，自發性的創作完成了「阿督仔病院」這本繪本，在父親節前夕，要送給家鄉守護神的若瑟醫院，送給已經當天使的畢爺爺，做為父親節愛的禮物。

家瑩跟著爸爸哥哥幾次接觸到家鄉的若瑟醫院及荷蘭來的畢耀遠神父(畢爺爺)、比利時的方秀仁阿姨、葉秀珍醫師等等，這幾位「阿督仔」醫師讓他印象深刻，她心中對他們之於雲林這塊土地民眾無私的愛及奉獻，充滿了感動及感謝。

家瑩爸爸簡志成表示，從孩子就醫接觸到若瑟醫院後，漸漸的感受到若瑟醫院真的是一間充滿愛的醫院。遙想當年來時都還只是2、30歲的年輕人，為這塊千里外土地上的人們付出他們青春、努力，照護著雲林人的健康。他深受感動，無以回饋表達，便鼓勵家瑩畫出他們默默奉獻不為人知的故事，代表在地人向這些偉大的阿督仔說一聲感謝。

若瑟醫院指出，一個讀國小的小女孩要出書的確是一件不容易的事，剛開始經費還沒著落，幸由雲林故事人協會創辦人唐麗芳老師帶領團隊到處奔走籌募出版經費募，許立昌居士分享他的詩作【散赤人的菩薩】，用動人的樂曲給了繪本和諧美妙的聲音，若瑟醫院協助印刷付梓，大家一起成就小女孩出繪本的心願計畫。

可惜高齡97歲的畢神父在今年3月8日蒙主寵召，距出書僅4天。原本家瑩要親自送給畢爺爺的「阿督仔病院」，卻成了神父殯葬會場送給貴賓的謝禮。

若瑟醫院表示，感謝簡家瑩小朋友以「阿督仔病院」繪本，感懷二位已故神父。若瑟醫院希望「阿督仔病院」能被更多人閱讀傳頌，讓更多人認識虎尾小鎮上的若瑟醫院，也要讓醫院正積極投入社區長照事業，照顧社區的老大人這份心意，能更發揚擴大，繼續傳遞神父們的愛，永不止息。