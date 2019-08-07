買冰竟買到滿滿洋蔥！一名女網友 7 日晚間在臉書社團「爆怨公社」表示，彰化一名 83 歲的阿伯總是騎車賣冰，她趁著買冰時和阿伯閒聊，聽完阿伯的處境，立刻包下剩下的 11 碗冰，並稱讚阿伯暖心，離開前還不忘提醒她騎慢點，讓原 PO 想起已在天上的阿祖，直呼「怎麼這麼多洋蔥」，貼文也讓 1.3 萬網友瞬間淚崩。

原 PO 在文中提到「我每次要買冰時，阿伯都不停車，追了兩、三個巷口後，他才會停下來」，這次趁買冰的時候，和阿伯閒聊，好奇詢問「阿伯你幾歲了，怎麼這麼晚還在賣冰？」阿伯表示自己 83 歲了，苦嘆「沒辦法，我唯一的兒子，已經不見 10 幾年了，女兒又嫁不好」，臉上露出滿滿的無奈，原 PO 心想「我聽到時，不知道該說些什麼……只能把剩下的 11 碗冰全包了，這對他來說，應該是最好的幫助了吧！」

原 PO 接著表示，要離開的時候，賣冰的阿伯還不斷提醒她要騎慢點、車燈要記得開，讓她想起已經在天上的阿祖，瞬間淚崩直呼「我只是買個冰而已，怎麼這麼多洋蔥！」文末透露，這名賣冰的阿伯在彰化市、鹿港、和美、頂番婆出沒，都是邊騎邊賣，沒有詳細的地點。

貼文短短 8 小時吸引逾 1.3 萬網友按讚，引發廣大回響，許多人稱讚原 PO 「人美心更美」、「謝謝妳，好心有好報」，並紛紛回應「希望這禮拜回娘家可以遇到阿伯」、「啊！好懷念這種早期的叭噗耶」、「爺爺其實都騎很慢，只是他覺得應該沒人要買，所以都沒多做停留就走了，我下次遇到爺爺再跟爺爺說一下」、「這個北北常出現在我們家附近，是小時候的記憶」。（編輯：賴詠璿）