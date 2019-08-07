房價居高不下，買房這件事越來越不容易。然而，近日有網友卻透露，自己預算 4000 萬，已經物色到板橋一間 60 坪以上，且有著 4 房的電梯大樓，但房仲卻勸他「這兩年先不要買了」，讓他不禁糾結「到底要買下去？還是要再多等幾年？」掀起眾人熱議。

原 PO 在 PTT 閒聊版表示，他已經找板橋的 4 房很久了，預算約 3000 至 4000萬，想買 60 坪以上的電梯大樓，近日看到一間很喜歡的，不料仲介卻跟我說「屋主這間房子沒房貸，屋主也已經買了新房子，一樣沒房貸」，他聽後心裡有數，直覺「這間房子殺不動」，並要仲介介紹其他物件給他，結果仲介竟建議他「這兩年先不要買了」，因為市場已經翻轉，許多成交的社區都創新高，要他多等個幾年。

而這番建議也讓原 PO 相當困惑，「難道真的要跟醫生講的一樣，自住就是盤，就算知道貴，也要買下去？還是不想當盤子， 但是就要再多等幾年？」他更直言，新板看到看不下去，連中和環球購物中心附近的高級大樓他都跑去看，「那是什麼鳥地段，實價也要 50 至 60 萬一坪，看來真的要再等個幾年了」。

貼文一出，隨即引發熱議，不捨網友紛紛留言「四房在雙北來講是硬需求的價格死硬也正常」、「先不管仲介說啥，你自己都說看很久了，那市況怎樣應該，冷暖自知吧？」「今年真的比去年硬，不急就等」、「真有這種仲介！」「大多都是事業有成換屋族群，哪來的低價可撈，除非物件炒太高」。

另還有神人直指「這仲介傻了，這話術也太差了吧，以為這樣就能取得買房方信任」、「持續漲為啥不買？要跌了才不買吧！」「這樣你才會急著買啊！現在房仲還要先讀戲精系」、「以退為進，可以暫時不經營無效客戶又可以增加信任度」。（編輯：許苡晴）