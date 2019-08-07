今（ 8 ）日清晨 5 點 28 分台灣東部海域發生規模 6.0 有感地震，最大震度在宜蘭縣武塔，達到 6 級。震央位置位於北緯 24.43 度，東經 121.91 度，地震深度為 22.5 公里，發出國家級警報提示，地震幾乎全台有感，搖了 20 秒左右，不少民眾在睡夢中驚醒，紛紛上網 PO 文，關心地震情況，直呼「新北 1 樓體感比 921 還大！」

根據中央氣象局地震報告顯示，這起地震發生在台灣東部海域，宜蘭縣地區最大震度 6 級，武塔 6 級、南澳 5 級、蘇澳 5 級、冬山 5 級、宜蘭市 5 級，雙北市、花蓮縣、新竹縣、桃園市與台中市最大震度均為 4 級，許多民眾手機都立刻收到國家級警報。

地震發生當下，網友紛紛湧入 PTT 八卦版和臉書爆料公社，貼文分享地震狀況，以及和大家報平安，驚魂未定表示「爆大的，新北 1 樓體感比 921 還大」、「超級大的，我以為我要跑了」、「左右搖，又上下搖！」「我直接跳起來」、「超大，這個時間要嚇死人喔」、「台北超大」、「偏偏我家兩邊都是大樓，嚇屎人」、「台北搖成這樣真的只有 4 級嗎？人生跑馬燈」。

據消防署資訊指出，地震導致台北市萬華區、宜蘭縣部分區域停電，並已派出空勤總隊空中勘查災情，所幸目前尚未有地震災情傳出。（編輯：賴詠璿）